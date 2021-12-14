Коронавирус выявлен у 618 жителей Эстонии, трое скончались

Среди новых заразившихся 369 человек не были вакцинированы, а 249 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 14 декабря в больницах находится 258 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 171 человек, из которых 144 человека (84%) не были вакцинированы, у 27 человек (16%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни. Скончались три человека с коронавирусом, которые не были вакцинированы: 52-летний мужчина, 63-летний мужчина и 83-летняя женщина.

За сутки ввели 4998 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 463 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 224 556 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.