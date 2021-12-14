Eesti Energia ищет возможности закупать древесную щепу в России

На рынке стран Балтии большое место занимала древесная щепа из Белоруссии, поставки которой в последнее время сократились, пишет Rus.ERR.

Биржевые цены на этот материал, сжигаемый в котлах электростанций, выросли по сравнению с прошлым годом почти в два раза. Цены увеличились на фоне возросшего спроса и сократившегося предложения.