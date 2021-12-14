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Eesti Energia ищет возможности закупать древесную щепу в России

Древесная щепа. ФОТО: Mihkel Maripuu

Госкомпания Eesti Energia объявила тендер, чтобы выяснить возможности по закупке древесной щепы из России.

На рынке стран Балтии большое место занимала древесная щепа из Белоруссии, поставки которой в последнее время сократились, пишет Rus.ERR.

Биржевые цены на этот материал, сжигаемый в котлах электростанций, выросли по сравнению с прошлым годом почти в два раза. Цены увеличились на фоне возросшего спроса и сократившегося предложения.

Eesti Energia рассчитывает, что сырье удастся закупать в России по более низким ценам. Поскольку пеллеты из Ленобласти уже поставляются на экспорт в Европу, проблем с соблюдением экологических стандартов возникнуть не должно.

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