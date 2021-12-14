Eesti Energia ищет возможности закупать древесную щепу в России
Госкомпания Eesti Energia объявила тендер, чтобы выяснить возможности по закупке древесной щепы из России.
Госкомпания Eesti Energia объявила тендер, чтобы выяснить возможности по закупке древесной щепы из России.
На рынке стран Балтии большое место занимала древесная щепа из Белоруссии, поставки которой в последнее время сократились, пишет Rus.ERR.
Биржевые цены на этот материал, сжигаемый в котлах электростанций, выросли по сравнению с прошлым годом почти в два раза. Цены увеличились на фоне возросшего спроса и сократившегося предложения.
Eesti Energia рассчитывает, что сырье удастся закупать в России по более низким ценам. Поскольку пеллеты из Ленобласти уже поставляются на экспорт в Европу, проблем с соблюдением экологических стандартов возникнуть не должно.