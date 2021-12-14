Уже завтра парк Тондираба наполнится музыкой и световыми шоу
Во вторник и в среду, 21 и 22 декабря, расположенный в Ласнамяэ парк Тондираба превратится в зимнюю сказку со световыми инсталляциями и концертами под открытым небом.
Во вторник и в среду, 21 и 22 декабря, расположенный в Ласнамяэ парк Тондираба превратится в зимнюю сказку со световыми инсталляциями и концертами под открытым небом.
«Приглашаем таллиннцев в парк Тондираба, который на два вечера превратится в своеобразную сказку, где в преддверии праздников можно отлично погулять с семьей и друзьями посреди света и музыки. Два вечера подряд в парке можно будет гулять по освещенным особым образом тропам и насладиться выступлениями популярных артистов», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.
Вечером 21 декабря публику порадуют Таня Михайлова с Микком Сааром и Карлом Кантером. 22 декабря концерт даст Стиг Ряста. Концерты в оба вечера начнутся в 19:00 на баскетбольной площадке парка Тондираба.
Сказочное настроение помогут создать различные световые инсталляции, установленные в парке Тондираба, которые подчеркнут его уникальность. Световые шоу в парке начнутся в 16:00 и в оба вечера будут радовать гостей до 22 часов.
Мероприятие бесплатное и полностью проходит под открытым небом.