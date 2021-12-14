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Морское сообщение со Стокгольмом опять прервется

Паром Baltic Queen. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Сейчас паром Baltic Queen курсирует между Таллинном и Стокгольмом через день, но по данным системы бронирования, в январе Tallink вновь поставит сообщение со Стокгольмом на паузу, пишет Postimees.

Последний паром из Таллинна в Стокгольм выйдет 9 января в 18.00, а в обратную сторону 10 января в 17.30. Сообщение может восстановиться только с 18 февраля.

Tallink пока не комментирует изменения в графике, но обещает дать больше информации на следующей неделе.

В январе из Эстонию в Швецию будут ходить торговые суда Tallink Sailor и Regal Star, которые отправляются из Палдиски. Также между Палдиски и Капельшером ходит судно Sirena Seaways компании DFDS, в котором имеется 610 коек. Эти суда не подходят для пассажиров-пешеходов, но если на торговые суда Tallink можно попасть только с машиной, то на судно фирмы DFDS пускают и с велосипедом.

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