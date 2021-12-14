Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в ноябре

В ноябре родилось 17 пар двойняшек, из них четыре пары мальчиков, семь пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 381 ребенка, в Харьюмаа - 190, на Хийумаа - 6, в Ида-Вирумаа - 55, Йыгевамаа - 21, Ярвамаа- 30, Ляэнемаа - 16, Ляэне-Вирумаа - 39, Пылвамаа - 18, Пярнумаа - 73, Рапламаа - 23, на Сааремаа - 24, в Тартумаа - 155, Валгамаа - 25, Вильяндимаа - 34 и в Вырумаа - 23.

В ноябре девочек чаще всего называли следующими именами: Мия, София (8), Ленна (7), Эмма, Миртель и Нора (6). Самыми популярными именами мальчиков были Хенри, Якоб, Мартин (7), Карл, Маттиас, Расмус (6), Арон, Даниэль, Даниил, Яспер, Кеннет, Кристофер, Мартен, Матвей, Оливер и Стефан (5).

В прошлом месяце было заключено 374 брака, из этого числа 37 оформили нотариусы и четыре — священники. Состоялось также 249 разводов, их них 37 оформили нотариусы. В августе зарегистрировано 1739 смертей.

Имя и (или) фамилию поменяло на новую 145 человек: 25 взяли себе новое имя, 105 - новую фамилию, а 15 человек — и имя, и фамилию. Среди них — 96 женщин и 49 мужчин.