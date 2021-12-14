Картина дня: новый посол РФ в Эстонии, неудачное протезирование и приговор Сергею Тихоновскому
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 декабря.
В январе посол России в Эстонии Александр Петров покинет свой пост. Его заменит Владимир Липаев, указ о назначении которого в ближайшее время должен подписать президент РФ Владимир Путин. Читать далее…
Почти три года житель Таллинна Юрий К. сомневается в правильности своего решения установить зубные протезы. Услуга оказалось не только дорогой и болезненной, но и бесполезной: его протезы ломались, ремонтировались и снова ломались. В какой-то момент зубная клиника и вовсе отказалась продолжать лечение. Три года спустя улыбка Юрия его так и не радует. Читать далее...
Супруг Светланы Тихановской, признанный правозащитниками политическим заключенным, приговорен судом в Гомеле к 18 годам тюрьмы. Сам видеоблогер называл обвинения политически мотивированными. Читать далее...
Жительница Таллинна Юлианна не смогла попасть в Mustamäe Elamuste SPA, имея сертификат о вакцинации. Причиной стало отсутствие справки о перенесенном ее ребенком заболевании и неверная трактовка действующих правил. Читать далее…
Несмотря на то, что каждая неделя отсроченного лечения снижает шансы на выживание больного раком на один-три процента, в Эстонии рак часто выявляется на более поздней стадии. Низкое участие в скрининговых обследованиях – одна из причин, по которой злокачественные опухоли обнаруживаются слишком поздно. Читать далее...
Трудовая инспекция напоминает, что 24, 25, 26 декабря и 1 января – это государственные праздники, которые, как правило, являются выходными для работников. Работающим во время праздников людям должна быть выплачена за отработанное время двукратная заработная плата. Перед государственными праздниками (23 и 31 декабря) рабочий день всех работников должен быть короче на три часа. Читать далее…
Парламентская фракция Консервативной народной партии Эстонии(EKRE) направила запрос министру окружающей среды Эрки Сависаару, чтобы выяснить, на основании чьих рекомендаций правительство будет поддерживать тех, кто откажется от печного отопления. Читать далее…
В проходившем 11 и 12 декабря в тартуском спортхолле A.Le Coq Sport чемпионате по бадминтону принимал участие человек, тест которого на COVID-19 оказался позитивным. Читать далее…
Сделать две прививки Pfizer от ковида было само собой разумеющимся, поскольку полгода она работала в ковидном отделении, в скафандре, как во время ядерной войны, но когда сверху спустили приказ сделать на зиму и прививку от гриппа. Читать далее…
Хотя в Эстонии есть и социальные работники и социальное жилье, по-прежнему находятся и люди, которые живут в ужасных условиях - так, сразу несколько зрителей Kuuuurija сообщили ведущей Катрин Луст о старике из Мярьямаа. Читать далее…
Во вторник Харьюский уездный суд вынес решение по делу пожилого мужчины, который в столичном районе Ласнамяэ убил женщину на глазах ее детей. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6514 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 618. Скончались трое. Читать далее…
Согласно подготовленному Министерством образования и наук плану действий, на эстоноязычное образование хотят перейти к 2035 году. Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар занимается обучением иноязычных людей эстонскому языку почти три десятка лет. Читать далее…
В октябре полиция получила вызов из расположенного рядом с Пярнуской больницей Центра здоровья, где 57-летний мужчина напал с ножом на жену, работающую медсестрой в кабинете вакцинации. Суд приговорил нападавшего к условному заключению и установил запрет на приближение к жертве. Читать далее…
Любитель природы Владимир заснял на фотокамеру косулю с лишней конечностью. Читать далее…
Сейчас паром Baltic Queen курсирует между Таллинном и Стокгольмом через день, но по данным системы бронирования, в январе Tallink вновь поставит сообщение со Стокгольмом на паузу. Читать далее...
Биржевые цены на электричество сходят с ума, да и фиксированные пакеты, которые предлагают сейчас, не вызывают большой радости. Оказывается, чтобы получить лучшее предложение, нужно пригрозить продавцу уходом. Читать далее...
Министерство окружающей среды опровергает дезинформацию в СМИ о том, что якобы при помощи финансовой поддержки планируется оказать давление на людей, чтобы те отказались от печного отопления. Читать далее...
На уборку снега с дорог и тротуаров существуют строгие нормативы. Они разные для центральных, загруженных транспортом улиц и второстепенных дорог. Парковки в Нарве тоже в разном состоянии - где-то снег полностью убран, а где-то в снежной каше уверенно себя чувствуют только владельцы внедорожников. Кто же должен убирать снег со стоянок? Читать далее...
Хенно Нурмсалу, юрист, представляющий интересы невакцинированных сотрудников Вильяндиской больницы, надеется в ближайшем будущем договориться с руководителями больницы о том, что 16 сотрудников, которые не были вакцинированы от коронавируса или не переболели им, могли остаться на своих должностях. Читать далее...
В ходе операции, которая была проведена под руководством Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, Департамент сельского хозяйства и продовольствия изъял у владельца кошек в плохом состоянии, проживавших в неподходящих условиях. Животных доставили в приют, где о них будут заботиться, пока им не найдут новый дом. Читать далее...
В то время как покупатели электроэнергии по биржевой цене рвут на себе волосы, владельцы фиксированного пакета с облегчением отмечают, что из-за уменьшения вдвое платы за сеть последние счета за электроэнергию даже ниже, чем в прошлом году. Однако кто выиграл, а кто проиграл, если сравнивать фиксированную цену на электроэнергию с биржевым пакетом с незапамятных времен, то есть с 2013 года, когда Эстония вышла на открытый энергетический рынок? Читать далее...