Картина дня: новый посол РФ в Эстонии, неудачное протезирование и приговор Сергею Тихоновскому

Навстречу морозной зиме - в деревянном сарае или палатке

Хотя в Эстонии есть и социальные работники и социальное жилье, по-прежнему находятся и люди, которые живут в ужасных условиях - так, сразу несколько зрителей Kuuuurija сообщили ведущей Катрин Луст о старике из Мярьямаа. Читать далее…

Суд приговорил пенсионера, застрелившего женщину на глазах ее детей, к длительному сроку

Во вторник Харьюский уездный суд вынес решение по делу пожилого мужчины, который в столичном районе Ласнамяэ убил женщину на глазах ее детей. Читать далее…

Коронавирус выявлен у 618 жителей Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6514 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 618. Скончались трое. Читать далее…

Интервью 〉 Ирене Кяосаар: для перехода на эстоноязычное обучение необходимо изменить законы

Согласно подготовленному Министерством образования и наук плану действий, на эстоноязычное образование хотят перейти к 2035 году. Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар занимается обучением иноязычных людей эстонскому языку почти три десятка лет. Читать далее…

Размахивавшему ножом в кабинете вакцинации мужчине установлен запрет на приближение к жертве

В октябре полиция получила вызов из расположенного рядом с Пярнуской больницей Центра здоровья, где 57-летний мужчина напал с ножом на жену, работающую медсестрой в кабинете вакцинации. Суд приговорил нападавшего к условному заключению и установил запрет на приближение к жертве. Читать далее…

Выходки природы 〉 В Тартумаа замечена пятиногая косуля

Любитель природы Владимир заснял на фотокамеру косулю с лишней конечностью. Читать далее…

Морское сообщение со Стокгольмом опять прервется

Сейчас паром Baltic Queen курсирует между Таллинном и Стокгольмом через день, но по данным системы бронирования, в январе Tallink вновь поставит сообщение со Стокгольмом на паузу. Читать далее...

Продавцы электричества заманивают уходящих лучшими ценами

Биржевые цены на электричество сходят с ума, да и фиксированные пакеты, которые предлагают сейчас, не вызывают большой радости. Оказывается, чтобы получить лучшее предложение, нужно пригрозить продавцу уходом. Читать далее...

Министерство не призывает людей отказываться от печного отопления

Министерство окружающей среды опровергает дезинформацию в СМИ о том, что якобы при помощи финансовой поддержки планируется оказать давление на людей, чтобы те отказались от печного отопления. Читать далее...

Кто в Нарве должен очищать парковки от снега? Ответ неочевиден

На уборку снега с дорог и тротуаров существуют строгие нормативы. Они разные для центральных, загруженных транспортом улиц и второстепенных дорог. Парковки в Нарве тоже в разном состоянии - где-то снег полностью убран, а где-то в снежной каше уверенно себя чувствуют только владельцы внедорожников. Кто же должен убирать снег со стоянок? Читать далее...

Больница хочет уволить непривитых сотрудников: их юрист надеется на компромисс

Хенно Нурмсалу, юрист, представляющий интересы невакцинированных сотрудников Вильяндиской больницы, надеется в ближайшем будущем договориться с руководителями больницы о том, что 16 сотрудников, которые не были вакцинированы от коронавируса или не переболели им, могли остаться на своих должностях. Читать далее...

ФОТО 〉 В Таллинне обнаружена кошачья фабрика: у владельца изъяли 37 животных в плохом состоянии

В ходе операции, которая была проведена под руководством Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, Департамент сельского хозяйства и продовольствия изъял у владельца кошек в плохом состоянии, проживавших в неподходящих условиях. Животных доставили в приют, где о них будут заботиться, пока им не найдут новый дом. Читать далее...

БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ 〉 Что выгоднее - биржевая цена на электроэнергию или фиксированная?