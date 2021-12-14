Картина дня: суд над стрелком с улицы Юмера, новый посол РФ в Эстонии и приговор Сергею Тихоновскому

Выходной день с ребенком в спа оказался бесповоротно испорчен

Жительница Таллинна Юлианна не смогла попасть в Mustamäe Elamuste SPA, имея сертификат о вакцинации. Причиной стало отсутствие справки о перенесенном ее ребенком заболевании и неверная трактовка действующих правил. Читать далее…

Госконтроль: необходимо ускорить начало лечения рака и увеличить участие в скринингах

Несмотря на то, что каждая неделя отсроченного лечения снижает шансы на выживание больного раком на один-три процента, в Эстонии рак часто выявляется на более поздней стадии. Низкое участие в скрининговых обследованиях – одна из причин, по которой злокачественные опухоли обнаруживаются слишком поздно. Читать далее...

Трудовая инспекция: сокращенный рабочий день перед госпраздниками — обязанность работодателей

Трудовая инспекция напоминает, что 24, 25, 26 декабря и 1 января – это государственные праздники, которые, как правило, являются выходными для работников. Работающим во время праздников людям должна быть выплачена за отработанное время двукратная заработная плата. Перед государственными праздниками (23 и 31 декабря) рабочий день всех работников должен быть короче на три часа. Читать далее…

EKRE: призыв правительства отказаться от печного отопления – оторванный от жизни

Парламентская фракция Консервативной народной партии Эстонии(EKRE) направила запрос министру окружающей среды Эрки Сависаару, чтобы выяснить, на основании чьих рекомендаций правительство будет поддерживать тех, кто откажется от печного отопления. Читать далее…

Всех побывавших на соревнованиях по бадминтону призывают внимательно следить за здоровьем

В проходившем 11 и 12 декабря в тартуском спортхолле A.Le Coq Sport чемпионате по бадминтону принимал участие человек, тест которого на COVID-19 оказался позитивным. Читать далее…

Вакцина от гриппа встряхнула нервную систему

Сделать две прививки Pfizer от ковида было само собой разумеющимся, поскольку полгода она работала в ковидном отделении, в скафандре, как во время ядерной войны, но когда сверху спустили приказ сделать на зиму и прививку от гриппа. Читать далее…

Новым послом России в Эстонии станет Владимир Липаев

В январе посол России в Эстонии Александр Петров покинет свой пост. Его заменит Владимир Липаев, указ о назначении которого в ближайшее время должен подписать президент РФ Владимир Путин. Читать далее…

Навстречу морозной зиме - в деревянном сарае или палатке

Хотя в Эстонии есть и социальные работники и социальное жилье, по-прежнему находятся и люди, которые живут в ужасных условиях - так, сразу несколько зрителей Kuuuurija сообщили ведущей Катрин Луст о старике из Мярьямаа. Читать далее…

Суд приговорил пенсионера, застрелившего женщину на глазах ее детей, к длительному сроку

Во вторник Харьюский уездный суд вынес решение по делу пожилого мужчины, который в столичном районе Ласнамяэ убил женщину на глазах ее детей. Читать далее…

Коронавирус выявлен у 618 жителей Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6514 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 618. Скончались трое. Читать далее…

Интервью 〉 Ирене Кяосаар: для перехода на эстоноязычное обучение необходимо изменить законы

Согласно подготовленному Министерством образования и наук плану действий, на эстоноязычное образование хотят перейти к 2035 году. Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар занимается обучением иноязычных людей эстонскому языку почти три десятка лет. Читать далее…

Размахивавшему ножом в кабинете вакцинации мужчине установлен запрет на приближение к жертве

В октябре полиция получила вызов из расположенного рядом с Пярнуской больницей Центра здоровья, где 57-летний мужчина напал с ножом на жену, работающую медсестрой в кабинете вакцинации. Суд приговорил нападавшего к условному заключению и установил запрет на приближение к жертве. Читать далее…

Выходки природы 〉 В Тартумаа замечена пятиногая косуля

Любитель природы Владимир заснял на фотокамеру косулю с лишней конечностью. Читать далее…

Морское сообщение со Стокгольмом опять прервется

Сейчас паром Baltic Queen курсирует между Таллинном и Стокгольмом через день, но по данным системы бронирования, в январе Tallink вновь поставит сообщение со Стокгольмом на паузу. Читать далее...

Сергей Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы