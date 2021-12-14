Картина дня: суд над стрелком с улицы Юмера, новый посол РФ в Эстонии и приговор Сергею Тихоновскому
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 декабря.
Жительница Таллинна Юлианна не смогла попасть в Mustamäe Elamuste SPA, имея сертификат о вакцинации. Причиной стало отсутствие справки о перенесенном ее ребенком заболевании и неверная трактовка действующих правил. Читать далее…
Несмотря на то, что каждая неделя отсроченного лечения снижает шансы на выживание больного раком на один-три процента, в Эстонии рак часто выявляется на более поздней стадии. Низкое участие в скрининговых обследованиях – одна из причин, по которой злокачественные опухоли обнаруживаются слишком поздно. Читать далее...
Трудовая инспекция напоминает, что 24, 25, 26 декабря и 1 января – это государственные праздники, которые, как правило, являются выходными для работников. Работающим во время праздников людям должна быть выплачена за отработанное время двукратная заработная плата. Перед государственными праздниками (23 и 31 декабря) рабочий день всех работников должен быть короче на три часа. Читать далее…
Парламентская фракция Консервативной народной партии Эстонии(EKRE) направила запрос министру окружающей среды Эрки Сависаару, чтобы выяснить, на основании чьих рекомендаций правительство будет поддерживать тех, кто откажется от печного отопления. Читать далее…
В проходившем 11 и 12 декабря в тартуском спортхолле A.Le Coq Sport чемпионате по бадминтону принимал участие человек, тест которого на COVID-19 оказался позитивным. Читать далее…
Сделать две прививки Pfizer от ковида было само собой разумеющимся, поскольку полгода она работала в ковидном отделении, в скафандре, как во время ядерной войны, но когда сверху спустили приказ сделать на зиму и прививку от гриппа. Читать далее…
В январе посол России в Эстонии Александр Петров покинет свой пост. Его заменит Владимир Липаев, указ о назначении которого в ближайшее время должен подписать президент РФ Владимир Путин. Читать далее…
Хотя в Эстонии есть и социальные работники и социальное жилье, по-прежнему находятся и люди, которые живут в ужасных условиях - так, сразу несколько зрителей Kuuuurija сообщили ведущей Катрин Луст о старике из Мярьямаа. Читать далее…
Во вторник Харьюский уездный суд вынес решение по делу пожилого мужчины, который в столичном районе Ласнамяэ убил женщину на глазах ее детей. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6514 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 618. Скончались трое. Читать далее…
Согласно подготовленному Министерством образования и наук плану действий, на эстоноязычное образование хотят перейти к 2035 году. Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар занимается обучением иноязычных людей эстонскому языку почти три десятка лет. Читать далее…
В октябре полиция получила вызов из расположенного рядом с Пярнуской больницей Центра здоровья, где 57-летний мужчина напал с ножом на жену, работающую медсестрой в кабинете вакцинации. Суд приговорил нападавшего к условному заключению и установил запрет на приближение к жертве. Читать далее…
Любитель природы Владимир заснял на фотокамеру косулю с лишней конечностью. Читать далее…
Сейчас паром Baltic Queen курсирует между Таллинном и Стокгольмом через день, но по данным системы бронирования, в январе Tallink вновь поставит сообщение со Стокгольмом на паузу. Читать далее...
Супруг Светланы Тихановской, признанный правозащитниками политическим заключенным, приговорен судом в Гомеле к 18 годам тюрьмы. Сам видеоблогер называл обвинения политически мотивированными. Читать далее...