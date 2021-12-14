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На заседании президентского совета по правам человека режиссер Александр Сокуров вступил с президентом России Владимиром Путиным в спор, в котором затронул вопросы нарастания недовольства на Северном Кавказе, кризиса федеративности и чрезмерных, по его мнению, трат России на помощь другим странам. Би-би-си спросила экспертов, оправданы ли опасения режиссера.

Слова Сокурова вызвали серьезный резонанс. За несколько дней, прошедших с момента заседания, их прокомментировали многие СМИ и общественные деятели - и чаще всего эти комментарии были критическими. Парламент Чечни даже обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить, не содержат ли высказывания Сокурова признаков призывов к экстремизму или сепаратизму. Сам режиссер столь бурную реакцию общественности на его дискуссию с президентом назвал истерией.

Би-би-си спросила экспертов, считают ли они оправданными опасения Сокурова относительно положения дел в России.

Кризис федеративности

Режиссер и президент спорили о положении Северного Кавказа в России: Сокуров говорил, что федерация не решает внутренние проблемы республик, поэтому молодые люди, с которыми говорил режиссер, не хотят быть в одной стране с русскими.

Философ Григорий Юдин заметил, что важен уже сам факт живой полемики с президентом. "Владимир Путин никогда не любил публичных, спонтанных разговоров, где нет готового сценария; но в последнее время возможности поговорить с ним открыто вообще появляются раз в несколько лет. Из-за этого внимание привлекает в первую очередь сам жанр смелого разговора: Сокуров как авторитетный человек не боится перебивать Путина и говорить с ним на равных", - считает он.

"Есть такое античное понятие "парресия" - говорить властвующему правду в лицо, - продолжил Юдин. - Когда парресия происходит очень редко, трудно говорить по делу содержательно, в фокусе оказывается сам дерзкий формат разговора, и именно это произошло с Путиным и Сокуровым". Поэтому само обсуждение реальной проблемы федерализма получилось скомканным, считает философ.

При этом федерализм, о кризисе которого и говорил Сокуров - одна из главных "спящих" тем в российском обществе, сказал эксперт. Таких тем несколько, они давно назрели, а не обсуждаются они только потому, что элиты боятся о них говорить, подчеркнул он.

"Когда элиты только боятся, это нехорошо, потому что объективные процессы зреют, и говорить о них придётся уже тогда, когда надо будет не говорить, а действовать. Высказывание Сокурова было довольно путаным и противоречивым, но он прав в том, что текущая модель федерального устройства - это "ни нашим, ни вашим". С одной стороны, она угнетает национальные республики, где молодежь нередко ощущает ситуацию как господство русских над ними. С другой стороны, сами русские страдают от произвола центральной власти, которая присылает им начальников и выкачивает деньги, так что Москва превратилась в столицу Москвы, как метко заметил Сокуров. В итоге все недовольны, все друг друга ненавидят и всё это блокируется требованием молчать, которое высказывает всё та же Москва", - считает Юдин.

Сложившаяся система работает только в интересах московской элиты, уверен философ, поэтому элита и настаивает на молчании вокруг этой темы.

"Молчание позволяет Путину не думать об этом - сейчас он вводит в действие новую Конституцию, которая ещё сильнее централизует страну, усугубляет эти проблемы и в качестве решения предлагает только окрик из Москвы и кулак из Москвы", - считает Юдин.

"История России показывает, что попытки централизовать нашу страну всегда приводили к её распаду. Сокуров правильно поднимает этот вопрос: когда кулак ослабнет, то выяснится, что нас всех здесь ничего вместе не держит. Поэтому он ставит вопрос так: давайте либо построим реальную федерацию, где у всех будет пространство для развития, либо кого-то отпустим и создадим здесь национальное государство".

Сам Григорий Юдин уверен, что идти надо по первому пути: Россия возможна только как федерация. "Но чтобы выбрать любой из них, потребуется сначала отказаться от иллюзий, что можно восстановить империю, - добавил он. - А Путина, похоже, занимает сейчас именно это - именно поэтому он требует прекратить дискуссию на эту тему".

Кавказская проблематика

Регионовед Наталья Зубаревич выделила три важных вещи из разговора Путина и Сокурова о Кавказе.

"В его словах была истина, что не надо гнобить ингушей, нужно отпустить арестованных", - сказала она Би-би-си, имея в виду просьбу Сокурова освободить участников митинга, арестованных после протестов об изменении границ Ингушетии в марте 2019 года. Суд над семью протестующими подходит к концу. Совет тейпов Ингушетии просил членов СПЧ напомнить о политических гонениях на ингушей президенту, но Сокуров был единственным, кто это сделал.

"Вторая истина - и тут прав Путин - что территориальные споры по поводу границ - это болезненно, это кровоточит и это не имеет решения, - добавила Зубаревич. - Третья истина - что подавляющая часть жителей Северного Кавказа считает себя россиянами, это показали многие социологические исследования".

Траты на Беларусь и Сирию

Сокуров пенял Путину и на то, что у России "на довольствии" находятся спорные территории - Южная Осетия и Абхазия, независимость которых помимо самой России признают лишь несколько стран. Россия одалживает деньги Беларуси и тратит их на кампанию в Сирии, а это слишком дорогая внешняя политика "для такой небогатой страны, как Российская Федерация", сказал режиссер.

Экономисты с этим не согласились.

"То, что тратится вне страны - это относительно небольшие траты. С точки зрения одного человека сумма кажется значительной: несколько миллиардов долларов в год. Но с точки зрения бюджета это не очень существенная нагрузка, - сказал Би-би-си старший экономист "Макро-Эдвайзори" Владимир Тихомиров. - Не та ноша, которая серьезно потянет вниз бюджет России. Нельзя сказать, что если мы откажемся [от поддержки этих стран], то у нас сразу сильно улучшится экономическая ситуация. Но, видимо, это имеет смысл с точки зрения стратегических, долгосрочных интересов России. Здесь я не берусь судить, это не моя сфера".