Toyota планирует продавать по 3,5 млн электромобилей в год

Во вторник компания объявила, что к 2030 году планирует выпускать 30 моделей автомобилей с электрическими двигателями и продавать по всему миру порядка 3,5 млн электромобилей в год.

Компания заявила также, что принадлежащий ей бренд автомобилей класса "люкс" Lexus будет выпускать только электромобили к 2035 году. При этом уже к 2030 году все автомобили, которые Lexus будет продавать в Европе, Северной Америке и Китае, будут электрическими.

Ранее в планах Toyota было выпускать 15 моделей электромобилей к 2025 году, отмечает The Wall Street Journal.

Президент компании Акио Тойода объявил во вторник, что компания инвестирует 2 трлн иен ($17,6 млрд) в производство электромобильных аккумуляторов. Он отметил также, что Toyota намерена сокращать выбросы CO2 максимально быстро.

Позиция Тойоды существенно изменилась за последний год. В декабре 2020 года он заявлял о "чрезмерном хайпе" вокруг электромобилей, считая, что защитники этой темы не учитывают выбросы, которые образуются в результате генерации электроэнергии, а также расходы, связанные с переходом страны на электромобили.

Тогда глава Toyota говорил, что инфраструктура, необходимая Японии для полного перехода на электромобили, будет стоить стране от 14 трлн до 37 трлн иен.