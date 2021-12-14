Бустерная доза в несколько раз снижает риск заражения

По сравнению с октябрем заметно выросло число совершеннолетних с антителами. Число носителей вируса за месяц сократилось на треть.

В течение длившегося с 1 по 13 декабря этапа исследования тест на коронавирус сделал 2331 совершеннолетний эстоноземелец. Позитивный результат получили 35 человек, из которых 22 переболели коронавирусом и только 13 были заразными. Это значит, что сейчас в Эстонии заразным может быть в среднем каждый 175-й взрослый, то есть 0,6 процента совершеннолетнего населения. Это примерно на треть меньше по сравнению с октябрьским этапом исследования.

Выяснилось, что лучше всего от вируса защищены те, кто успел привиться бустерной дозой. Для них риск заразиться примерно в 10 раз ниже, чем у невакцинированных, и почти в пять раз ниже, чем у привитых двумя дозами.

Число антител определили у 2290 участников исследования, из них антитела были у 2130 человек. Это значит, что ориентировочно антитела появились примерно у 82 процентов совершеннолетних — что на 5 процентов больше, чем в октябре. При этом в самом лучшем положении пожилые, среди которых антитела есть у 91 процента.

По словам руководителя исследования, профессора семейной медицины Тартуского университета Руть Калда, результаты исследования вселяют надежду в преддверии праздников, но ситуация может быстро измениться. «Учитывая то, во скольких европейских странах число заболевших вновь начало расти, следует рассматривать текущую ситуацию как передышку перед новой волной, которая придет с омикрон-штаммом. Результаты нашего исследования указывают на очень приличное распространение антител, но мы не знаем, насколько они смогут защитить нас от нового вирусного штамма. Проводившиеся до сих пор и преимущественно основанные на лабораторных испытаниях международные исследования показали, что омикрон-штамм ломает эту защиту, но не всегда приводит к тяжелому заболеванию. Поэтому для снижения рисков было бы разумно вакцинироваться и при первой возможности получить бустерную дозу, потому что это дает гораздо лучшую защиту от тяжелого заболевания», - пояснила Калда.

Проводившийся в рамках исследования анализ поведения показал, что люди стали вести себя менее рискованно. Так, они чаще носят маски, работают удаленно и заменяют физические встречи виртуальными. В то же время, примерно три четверти из контактировавших с зараженными ничего не делают для профилактики заболевания. Тем не менее, невакцинированные стали осторожнее и половина из них после близкого контакта хотя бы частично соблюдает самоизоляцию.