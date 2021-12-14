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Анетт Контавейт сыграет на выставочном турнире во Франции

Анетт Контавейт. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт на этой неделе сыграет на выставочном турнире Open de Caen во Франции.

В женском одиночном разряде турнира выступят четыре теннисистки. Соперницей Анетт Контавейт (WTA 7) по полуфиналу, который пройдет во вторник и начнется в 19:30, станет француженка Марго Рувруа (WTA 474), пишет Rus.ERR.

Вторую путевку в финал разыграют еще две представительницы Франции - 60-я ракетка мира Ализе Корне и Манон Гарсия, не имеющая места в рейтинге WTA.

Фнальный поединок состоится в среду в 20:00.

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