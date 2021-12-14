Анетт Контавейт сыграет на выставочном турнире во Франции
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт на этой неделе сыграет на выставочном турнире Open de Caen во Франции.
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт на этой неделе сыграет на выставочном турнире Open de Caen во Франции.
В женском одиночном разряде турнира выступят четыре теннисистки. Соперницей Анетт Контавейт (WTA 7) по полуфиналу, который пройдет во вторник и начнется в 19:30, станет француженка Марго Рувруа (WTA 474), пишет Rus.ERR.
Вторую путевку в финал разыграют еще две представительницы Франции - 60-я ракетка мира Ализе Корне и Манон Гарсия, не имеющая места в рейтинге WTA.
Фнальный поединок состоится в среду в 20:00.