Анетт Контавейт сыграет на выставочном турнире во Франции

В женском одиночном разряде турнира выступят четыре теннисистки. Соперницей Анетт Контавейт (WTA 7) по полуфиналу, который пройдет во вторник и начнется в 19:30, станет француженка Марго Рувруа (WTA 474), пишет Rus.ERR.