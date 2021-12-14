Отремонтирован фасад бывшего здания кинотеатра "Пирита"

«Начавшиеся в июле этого года строительные работы на территории Пиритаского центра досуга завершились. Центр обрел новый, свежий облик. Были устранены трещины на фасаде здания, а стены заново оштукатурены и покрашены. Также был отремонтирован фундамент и заменены деревянные окна и некоторые входные двери», — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат. Обновили и приспособленную для людей с ограниченными потребностями дорожку к дому.

Старейшина района Пирита отметил, что в ходе ремонтных работ была модернизирована система отвода ливневых вод на всем участке, в том числе заменены все водосточные трубы и желоба.

«Одной из причин появления трещин на фасаде как раз была неправильно установленная система отвода ливневых вод: выходные отверстия находились слишком высоко над землей и вода из них забрызгивала фасад. В некоторых местах отсутствовали водосточные трубы. Крыша здания и система отвода ливневых вод теперь полностью переделаны», — подчеркнул Тынис Лийнат.

Стоимость ремонта фасада и модернизации системы отвода ливневых вод Пиритаского центра досуга – 274 890 евро (без налога с оборота). Работы осуществила OÜ Aruna Ehitus по заказу Таллиннского департамента городского имущества. Составитель проекта: OÜ Visioonprojekt.

В 1952 году по адресу Меривялья-теэ, 3 был построен кинотеатр «Пирита», а в 1985 году он был реконструирован в первый в Эстонии кафе-кинотеатр.

Решением Таллиннской городской управы № 101 26 сентября 1996 года в здании кинотеатра был создан Центр досуга Пирита. Здание кинотеатра.

Центр был открыт 11 октября 1999 года, сейчас здесь работает 27 кружков.