Таллинн: нет денег, чтобы отменить плату во всех детсадах

Фракция Партии реформ Таллиннской городской управы представила проект, согласно которому, задачей горуправы является упразднить плату за место во всех детских садах Таллинна с 1 сентября 2022 года. Городская управа не согласна с этим.

Горуправа напомнила, что, по состоянию на октябрь 2021 года, в столице от родительской части платы за место в детском саду освобождено 5170 детей, что составляет примерно 25 процентов детей, посещающих дошкольные муниципальные учреждения.