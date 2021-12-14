Таллинн: нет денег, чтобы отменить плату во всех детсадах
По словам Таллиннской городской управы, в городском бюджете не предусмотрено достаточно средств на отмену платы за место во всех столичных детских садах, пишет Postimees.
По словам Таллиннской городской управы, в городском бюджете не предусмотрено достаточно средств на отмену платы за место во всех столичных детских садах, пишет Postimees.
Фракция Партии реформ Таллиннской городской управы представила проект, согласно которому, задачей горуправы является упразднить плату за место во всех детских садах Таллинна с 1 сентября 2022 года. Городская управа не согласна с этим.
Горуправа напомнила, что, по состоянию на октябрь 2021 года, в столице от родительской части платы за место в детском саду освобождено 5170 детей, что составляет примерно 25 процентов детей, посещающих дошкольные муниципальные учреждения.
Город Таллинн соглашается рассмотреть вопрос об освобождении родителей от родительской части платы за место в детском саду в муниципальных учреждениях, если это будет сделано в сотрудничестве с государством и финансовое бремя изменений также понесет государство.