Прошлогодний экономический кризис очень по-разному ударил по уездам Эстонии

Меньшее снижение в Харьюмаа и Тартумаа, включая Таллинн и Тарту, увеличило их долю в ВВП Эстонии. Харьюский и Тартуский уезды были единственными уездами, в которых доля ВВП Эстонии увеличилась, причем наибольшие изменения произошли в Харьюмаа и Таллинне. Доля Харьюмаа в ВВП Эстонии выросла до 65,6%, а Таллинна – почти до 55%, что является самым высоким показателем за всю историю измерения ВВП по уездам. За последние 10 лет только в Харьюмаа и Тартумаа, включая Таллинн и Тарту, доля произведённого ВВП увеличилась по сравнению со средним показателем по Эстонии – на 5,7 и 0,6 процентных пункта соответственно.

В Ида-Вирумаа произошло наибольшее снижение доли произведенного ВВП – на 2 процентных пункта. Если 10 лет назад доля ВВП Ида-Вирумаа в ВВП Эстонии составляла 7,8%, то в прошлом году она снизилась до 5,8%. Для сравнения, общий объем ВВП, созданный в Ида-Вирумаа, ниже, чем в Тарту. В то же время экономика Ида-Вирумаа продолжает занимать третье место по объему.

Значительную долю Таллинна в ВВП Эстонии можно сравнить с некоторыми соседними странами. Я бы отметил, что определение географической зоны не совсем такое же, как для Таллинна. В то время как на Ригу и окрестности приходится 66% ВВП Латвии, а на Вильнюс - 42%, на Большой Хельсинки приходится треть, а на Стокгольмский регион - лишь пятая часть ВВП страны.

По сравнению со средним показателем по Эстонии, ВВП на душу населения вырос только в Тартуском уезде

В прошлом году ВВП на душу населения вырос почти до 166% от среднего по Эстонии в Таллинне и до 111% в Тарту. Однако эти доли не были самыми высокими в течение долгого времени. Например, в Таллинне пик составил 173% в 2014 году, а в Тарту – 116% в 2016 году.

Что касается уездов, то ВВП на душу населения вырос по сравнению со средним по Эстонии только в Тартуском уезде, и только в Харьюском уезде он был выше среднего по Эстонии – почти в 1,4 раза. Однако в Таллинне и Тарту следует учитывать довольно массовую пригородные маятниковую миграцию, то есть люди, формально не являющиеся частью населения города, также оказывают значительное влияние на размер экономики этих городов.

На экономику уездов существенно влияет ситуация на местном рынке труда

Помимо местной экономической структуры и эффективности предприятий, численность населения и количество работников в регионе также оказывают влияние на изменение размера региональной экономики. За последние три года население увеличилось в основном в Харьюском и Тартуском уездах и немного – в Пярнуском уезде, в то время как в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Пыльвамаа и Вырумаа произошло наибольшее снижение доли населения по сравнению со всеми уездами.

Взаимосвязь между ВВП на душу населения и заработной платой не является однозначной во всех уездах, но в целом можно сказать, что в уездах с более высоким ВВП на душу населения заработная плата выше, и наоборот. Например, в Харьюмаа и Тартумаа самые высокие зарплаты в Эстонии, а в Валгамаа и Хийумаа – самые низкие зарплаты и один из самых низких ВВП на душу населения.

Уезды с более низким ВВП на душу населения также, как правило, имеют меньшую численность населения трудоспособного возраста и более высокую долю неактивного населения трудоспособного возраста. Так, в Пыльвамаа, Ида-Вирумаа и Вырумаа был самый низкий уровень занятости и самая низкая доля неактивного населения, а в Харьюмаа, Тартумаа и Сааремаа – самый высокий уровень занятости и самая низкая доля неактивного населения. Хотя Сааремаа находится в середине Эстонии по уровню ВВП на душу населения, это существенно не меняет данные взаимосвязи.

В округах с худшими условиями на рынке труда также выше уровень относительной бедности