Прошлогодний экономический кризис очень по-разному ударил по уездам Эстонии
В то время как ВВП всей экономики сократился на 3,2% в текущих ценах, по данным Департамента статистики, снижение было меньше среднего только в Харьюмаа и Тартумаа – 2,5% и 2,3% соответственно. Это объясняется более скромным снижением добавленной стоимости в Таллинне и Тарту – 2% и 1,3% соответственно. Напротив, в пяти уездах ВВП в текущих ценах снизился более чем на 6%. Это были Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа, Пярнумаа и Валгамаа. Без учета Харьюмаа и Тартумаа, ВВП Эстонии в прошлом году сократился на 5,6%.