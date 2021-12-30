ТОП-ЛЯП 2021 или Три с половиной непривитых землекопа

Больше всего, разумеется, досталось в наших новостях коронавирусу. Так, например, в материале о печальной статистике по регионам сообщалось, что на результаты оказывают влияние сочные воды Клиники ТУ, где на лечении находятся зараженные коронавирусом пациенты. Можно было даже сказать, что эти воды буквально сочились коронавирусом.

Немало путаницы вызывали и новости о вакцинации. Например, однажды в рабочий чат редакции зашла коллега с вопросом относительно опубликованной статистики: «Ребят, "скончались семь человек с коронавирусом, восемь из которых не были вакцинированы". Так и должно быть?» Не удивительно, что печальная статистика вызывала некоторые вопросы и у аудитории.

А еще как-то раз мы сообщили читателям, что «всего за время пандемии в Эстонии умерло 1260 евро с коронавирусом». Видимо, в условиях тотального подорожания и ограничений вылезло смеющееся сквозь слезы коллективное бессознательное. Не удивительно, что и в новости о госбюджете на следующий год мы умудрились написать, что его «презентовали исключительно совами», а в интервью с уходящим столичным финдиректором упомянули некие изменения в налогооблажении. Да, с налогами тоже явно вышла какая-то лажа. Выдать редактору года хрустальную сову знатока!

Или хотя бы спецпенсию за вредность, пока их не упразднили. Кстати, мы даже в статье соответствующего содержания мечтали о том, что «можно выйти на пенсию на пять лень раньше», что как бы тоже намекает на редакторские умонастроения.

Запомнится этот год и громкими политическими процессами, например, наши журналисты задавались вопросом, «в каком объеме сотрудники министерства знали о действиях Рапса». То ли в министерстве заколосились злаки, то ли журналистский мозг путем несанкционированной селекции вывел гибрид бывшего министра образования с бывшим же премьером.

Немалую роль в общественных и судебных процессах играли внушающие трепет защитники подсудимых. Относительно одного такого профессионала репортер как-то раз выразился едко и метко – «адковат NN». Полное имя исчадия известно, во избежание последствий редакция его не публикует.