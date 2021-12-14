Вылетевший в кювет грузовик перекрыл движение на шоссе

ДТП произошло на 15-м километре шоссе Симуна-Вайату, где попал перевозивший древесную щепу грузовик Scania, которым управлял 35-летний мужчина, съехал в кювет.

Люди в ходе происшествия не пострадали, однако дорога в обоих направлениях перекрыта. По оценке Транспортного департамента, на ликвидацию последствий ДТП потребуется 2-3 часа.