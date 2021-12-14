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  • Вылетевший в кювет грузовик перекрыл движение на шоссе

Вылетевший в кювет грузовик перекрыл движение на шоссе

Полицейская машина. Иллюстративное фото. ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal 2

В Ляэне-Вирумаа сегодня вечером произошла авария, из-за которой закрыли движение на шоссе Симуна-Вайату в обоих направлениях, пишет Postimees.

ДТП произошло на 15-м километре шоссе Симуна-Вайату, где попал перевозивший древесную щепу грузовик Scania, которым управлял 35-летний мужчина, съехал в кювет.

Люди в ходе происшествия не пострадали, однако дорога в обоих направлениях перекрыта. По оценке Транспортного департамента, на ликвидацию последствий ДТП потребуется 2-3 часа.

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