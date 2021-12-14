Фото ⟩ Грузовик вылетел в кювет и опрокинулся на бок
Сегодня вечером мокрый снег сделал движение опасным в Южной Эстонии и спровоцировал несколько аварий. Например, недалеко от Ройу вылетел в кювет грузовик, пишет Tartu Postimees.
Сегодня вечером мокрый снег сделал движение опасным в Южной Эстонии и спровоцировал несколько аварий. Например, недалеко от Ройу вылетел в кювет грузовик, пишет Tartu Postimees.
По словам репортера Юргена Пиустая, в произошедшей в Ройу аварии никто не пострадал, в случае других подобных ДТП сегодня также не сообщалось о серьезных повреждениях. Однако следует соблюдать осторожность, напомнил он.