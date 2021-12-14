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  • Грузовик вылетел в кювет и опрокинулся на бок

Фото ⟩ Грузовик вылетел в кювет и опрокинулся на бок

Вылетевший в кювет грузовик. ФОТО: Jürgen Puistaja

Сегодня вечером мокрый снег сделал движение опасным в Южной Эстонии и спровоцировал несколько аварий. Например, недалеко от Ройу вылетел в кювет грузовик, пишет Tartu Postimees.

По словам репортера Юргена Пиустая, в произошедшей в Ройу аварии никто не пострадал, в случае других подобных ДТП сегодня также не сообщалось о серьезных повреждениях. Однако следует соблюдать осторожность, напомнил он.

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