Мадисон: Россия чувствует слабость США и Европейского союза

«Безусловно, у многих возникает вопрос, какова текущая цель России и готова ли она при ее недостижении заново развернуть военные действия, как это недавно было в Грузии, Крыму или в Восточной Украине?» - задал вопрос Мадисон, выступая перед Европарламентом, и сам же на него ответил: Россия четко обозначила, что хочет получить юридические гарантии, что НАТО не примет новых членов из соседних с Россией стран. Также Россия не хочет видеть вблизи своих границ военные подразделения или вооружение НАТО. «Такие требования стали возможными, прежде всего, потому, что Россия чувствует слабость США и Европейского союза», - отметил член Эстонской консервативной народной партии.

По его мнению, до сих пор почти все обвинения России были ложными и искажали действительность. Военные подразделения НАТО находятся в Восточной Европе только для обороны, а не для угрозы России. «Только сумасшедший мог подумать, что у европейских стран и США есть мотивация военно угрожать России. Также совершенно абсурдны требования России, что в странах, граничащих с ней, не должно быть с оборонительной целью военных подразделений НАТО или что некоторые страны никогда не должны становиться членами НАТО», - сказал Мадисон.

Он отметил, что когда дело доходит до сосредоточения российских войск на границе с Украиной или агрессивных военных учений на границе с Эстонией, Россия утверждает, что делает все, что хочет, на своей территории. «Но то же право распространяется и на другие страны: если Украина хочет вступить в НАТО, это ее право, если другие члены НАТО с этим согласны. Если Эстония или Польша хотят видеть войска союзников на своей территории, это их право, а у России нет оснований для претензий. Особенно с учетом исторического поведения России и войн, которые были развязаны за последние 15 лет», - заявил политик.

«Россия могла бы быть для нас очень хорошим партнером в экономическом плане и в некотором роде союзником, учитывая отношения с Китаем. Но для хороших отношений должна быть готовность с обеих сторон, - продолжил он. - Россия как страна с самой большой территорией в мире должна понять, что прошлый век прошел, когда с помощью коммунистического террора можно было совершать оккупации, массовые убийства и депортации».