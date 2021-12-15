В Эстонии омикрон-штамм выявлен у 70 человек

Среди новых заразившихся 425 человек не были вакцинированы, а 233 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 15 декабря в больницах находится 269 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 175 человек, из которых 145 человек (82,9%) не были вакцинированы, у 30 человек (17,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. Скончался один человек с коронавирусом, который не был вакцинирован: 86-летняя женщина.

За сутки ввели 6684 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 479 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 229 610 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,4%.

Всего в Эстонии выявлено 70 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм, шесть из них были подтверждены в ходе секвенирования.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.