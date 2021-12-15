В Эстонии омикрон-штамм выявлен у 70 человек
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7425 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 658. Скончался один непривитый человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7425 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 658. Скончался один непривитый человек.
Среди новых заразившихся 425 человек не были вакцинированы, а 233 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 15 декабря в больницах находится 269 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 175 человек, из которых 145 человек (82,9%) не были вакцинированы, у 30 человек (17,1%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. Скончался один человек с коронавирусом, который не был вакцинирован: 86-летняя женщина.
За сутки ввели 6684 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 479 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 229 610 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,4%.
Всего в Эстонии выявлено 70 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм, шесть из них были подтверждены в ходе секвенирования.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).