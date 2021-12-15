Видео ⟩ Оскорбление? Начальник полиции Латвии извинился за свои слова на акции протеста

Арманд Рукс сообщает, что не выступал против определенной профессии и ее представителей, а обратился к участнику протеста Каспару Ласису, который был или все еще остается связанным с этой профессией. Начальник Госполиции Латвии обратил внимание на то, что не все всегда правильно понимают Конституцию. Рукс принес извинения, если он непреднамеренно оскорбил представителей определенной профессии.

"Если строители начинают читать Конституцию, рождаются интерпретации, как вы понимаете", - сказал Рукс протестующим.

Видео: Начальник полиции Арманд Рукс беседует с участниками акции протеста "Рододендрон"

Начальник полиции подчеркивает, что каждый имеет право знать свои права, особенно указанные в Конституции. В видео из того же прямого эфира можно услышать отрывок разговора между Руксом и участниками акции Каспаром Ласисом, Янисом С., Мариной К. и другими лицами, которые отрицают существование Конституции и долгое время пытаются задать Арманду Руксу провокационные вопросы, в то же время не реагируя на призыв не толпиться и соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

По сообщениям полиции Латвии, во время несанкционированной акции протеста возле Рижского замка вечером в понедельник, 13 декабря, стражи порядка задержали в общей сложности 16 человек.

По последней информации, два человека из одной компании задержаны за несоблюдение общепринятых норм общества. Также была задержана компания из пяти человек за хулиганство на площади, трое из них использовали слезоточивый газ.

Ap pulksten 17.00 novērots, ka Rīgā, Pils laukumā, nesankcionēti pulcējas aptuveni 600 personas. Valsts policija atkārtoti aicina pasākuma organizatorus pārtraukt šīs aktivitātes, iedzīvotājiem izklīst, nepulcēties, nedoties uz šo pasākumu, kā arī neļauties provokācijām. Plašāk: pic.twitter.com/QFtSE95XNT — Valsts policija (@Valsts_policija) December 13, 2021

Все задержанные были доставлены в отделение для проведения разбирательства.

Один из сотрудников правоохранительных органов на акции протеста пострадал и был госпитализирован, обстоятельства происшествия выясняются, сообщила полиция в Twitter.

Чтобы не стать объектом внимания полиции, присутствовавший на мероприятии Гобземс начал свое выступление, стоя у ворот соседнего здания.

Когда полицейская машина приблизилась к месту происшествия, большое количество сторонников акции окружили ее, не дав продолжить движение.

Несколько автомобилей были оставлены на заправочной станции. В связи с этим аннулирован техосмотр восьми машин, еще у трех - аннулированы номерные знаки.