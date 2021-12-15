Видео ⟩ Оскорбление? Начальник полиции Латвии извинился за свои слова на акции протеста
Начальник Государственной полиции Латвии Арманд Рукс принес свои извинения за непреднамеренное оскорбление представителей определенной профессии после распространенного в социальных сетях видеоролика с записью разговора с участниками акции протеста "Рододендрон", организованной политиком Алдисом Гобземсом. Во время этого разговора Рукс обратил внимание на то, что не всегда все правильно понимают Конституцию, передает Rus.TVNET.