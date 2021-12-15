Если в Евросоюзе примут эту директиву, множество квартир нельзя будет продать или сдать внаем

Утверждается, что попавший в руки издания документ является проектом новой директивы Евросоюза.

В нем говорится, что к 2027 году все строения должны соответствовать как минимум стандарту энергосбережения класса E. В противном случае их нельзя будет продать или сдать внаем.

К 2033 году жилые дома, предназначенные для продажи или аренды, должны соответствовать уже классу энергопотребления C. Согласно Euractiv, данная директива должна была быть опубликована 14 декабря.

«Каждое государство установит минимальные стандарты энергоэффективности, которые приведут к обновлению существующих зданий, — говорится в документе. — Стандарты вступят в силу не позднее 2027 года. К 2035 году все строения должны соответствовать минимальным стандартам энергоэффективности».

Проект директивы также требует, чтобы при эксплуатации всех новых зданий к 2030 году отсутствовали выбросы СО2, а новые общественные здания должны соответствовать этому стандарту к 2027 году.

В случае принятия директива заменит существующую долгосрочную стратегию реновации зданий с целью сделать весь фонд строений ЕС свободным от загрязнений окружающей среды к 2050 году.

«Каждое государство-член EC должно составить программу действий по обновлению жилых и нежилых зданий, как государственных, так и частных, в соответствии с требованиями энергоэффективности. Цель программы - сделать существующие здания свободными от загрязнения к 2050 году», — говорится в директиве.

Каждая страна до 2025 года должна представить на утверждение Европейской комиссии свою программу, которая должна обновляться каждые пять лет. Странам необходимо составить свой план для достижения различных целей, принимая во внимание достижение климатической нейтральности к 2050 году.

Программа действий также предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на всех этапах: строительство, реновация, материалы и использование здания.