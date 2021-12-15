Страсть к ликеру довела жителя Эстонии до судимости

Было установлено, что 16 марта этого года посетитель пытался украсть в магазине бутылку ликера Vana Tallinn. Он спрятал ликер за пазуху и миновал кассу, не заплатив за товар. Кража не состоялась из-за вмешательства сотрудника магазина, пишет Järva Teataja.

16 июля этот человек снова был в магазине, снова схватил Vana Tallinn и опять был пойман продавцами.

9 августа он поставил цель раздобыть не только Vana Tallinn, но и упаковку котлет. Он рассовал товар по карманам и прошел мимо кассы. Но - упал, в результате чего бутылка разбилась, а котлеты ему все-таки вынести из магазина удалось.

Уже на следующий день он вновь был в магазине и положил за пазуху уже известный нам ликер, пачку чипсов Estrella и кофейный напиток Jacobs и прошел кассу, опять же, не заплатив за товар. Кража традиционно не состоялась из-за вмешательства сотрудника магазина.

Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению в полгода. Если вычесть период его содержания под арестом в качестве подозреваемого, окончательное наказание - пять месяцев и 25 дней лишения свободы. Условно. С испытательным сроком в один год.