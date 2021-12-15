В Лоо заложен краеугольный камень первой очереди нового жилого комплекса на 280 квартир
Первые 80 квартир комплекса в Йыэляхтме, получившего название Kastani Kodud, будут переданы новоиспеченным собственникам в ноябре 2022 года.
Первые 80 квартир комплекса в Йыэляхтме, получившего название Kastani Kodud, будут переданы новоиспеченным собственникам в ноябре 2022 года.
По словам Реймо Ноока, члена правления Kastani Kodud OÜ, разрабатывающего проект, интерес клиентов очень высок. «На покупку большинства квартир уже заключены обязательственно-правовые договоры», — сказал Ноок.
Генеральным подрядчиком строительства проекта Kastani Kodud является NOBE.