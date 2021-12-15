В бизнес-парке Gate Tallinn продана половина участков

Компания Chester Universal, девелопер Gate Tallinn, продала Lumi Capital участок площадью 7,7 га с общей площадью под застройку в 26 000 квадратных метров. По соглашению сторон цена сделки и общий объем инвестиций не разглашаются.

Исполнительный директор Rimi Eesti Вайдо Падумяэ отметил, что строительство нового головного офиса позволит объединить логистические операции в Эстонии под одной крышей, создать современную центральную кухню и построить офис, поддерживающий современные и новаторские методы работы. При выборе места для Rimi были важны хорошая доступность как на машине, так и на общественном транспорте, экологичность, возможность расширения, эффективное планирование зданий, хорошая парковка и опытный застройщик.

Девелоперская фирма Chester Universal, управляемая инвестиционной компанией Trigon Capital, в начале этого года начала активную продажу участков в бизнес-парке Gate Tallinn. В этом году было завершено создание там инфраструктуры, а в конце ноября открылось новое проходящее через бизнес-парк шоссе Сауэ-Топи. Девелопер инвестировал в строительство инфраструктуры Gate Tallinn более 5 миллионов евро, из которых 2,4 миллиона были направлены в качестве софинансирования в важные проекты Департамента транспорта в связи с развитием региона.

«На сегодняшний день клиентам и застройщикам продано более 25 гектаров из почти 60 гектаров территории Gate Tallinn, что с учетом инфраструктуры составляет около половины всего объема проекта. Помимо Lumi Capital, участки приобрели Kapitel, Favorte, Makita и Pakhaus, что в ближайшие годы сделает Gate Tallinn наиболее активно развивающимся бизнес-парком. Строительство первых зданий мы увидим уже в 2022 году», — пояснил руководитель проектов в Trigon Capital Рандо Томингас.

«Спрос на новую коммерческую недвижимость в Таллинне и его окрестностях остается высоким. Расположение Gate Tallinn на границе столицы рядом с Via Baltica обеспечивает быстрое сообщение с Таллинном, соседними городами и международными торговыми маршрутами, что является одним из важнейших аргументов для предприятий. Также имеется железнодорожное сообщение и сообщение посредством общественного транспорта с Таллинном и соседними городами. В окрестностях – в Сауэ, Лаагри и Нымме – живут квалифицированные рабочие и профессионалы, то есть поблизости имеется значительное количество рабочей силы. Сегодня в радиусе 10 км проживают целых 100 000 человек», — добавил Томингас.