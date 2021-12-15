В бизнес-парке Gate Tallinn продана половина участков
Gate Tallinn, один из крупнейших цельно развивающихся бизнес-парков Эстонии, расположенный недалеко от Лаагри в волости Сауэ на участке площадью 60 гектаров, заключил договор с компанией по управлению активами Lumi Capital, согласно которому к 2024 году здесь появятся новый головной офис Rimi в Эстонии, а также центральная кухня и логистический центр розничной сети. В результате сделки на сегодня новых владельцев обрела уже половина коммерческих участков парка Gate Tallinn.