Ср, 15.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Бдительный житель Эстонии помог полиции задержать опасного нарушителя

Бдительный житель Эстонии помог полиции задержать опасного нарушителя

Полиция. ФОТО: Marko Saarm

Ляэнеская префектура сообщила, что бдительный житель Эстонии на выходных помог полиции задержать пьяного водителя. В отношении нарушителя начато уголовное производство.

На выходных бдительный водитель сообщил в Центр тревоги, что в Пярнумаа на шоссе Таллинн-Пярну-Икла едет Volvo с подозрительным стилем вождения: ехал медленно, была включена аварийка, машина виляла по дороге, чуть не происходили столкновения и в какой-то момент автомобиль встал на обочине.

У звонившего появились подозрения, что водитель может быть пьян.

Патруль, отреагировавший на это сообщение, нашел соответствующий описанию автомобиль и у водителя было установлено опьянение. Нарушитель был задержан и в его отношении начато уголовное производство.

«Звонивший, может быть, своим поступков предотвратил серьезную аварию. Спасибо за бдительность и заботу, добрый человек!» - поблагодарила Ляэнеская префектура.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back