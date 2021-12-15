Бдительный житель Эстонии помог полиции задержать опасного нарушителя
Ляэнеская префектура сообщила, что бдительный житель Эстонии на выходных помог полиции задержать пьяного водителя. В отношении нарушителя начато уголовное производство.
Ляэнеская префектура сообщила, что бдительный житель Эстонии на выходных помог полиции задержать пьяного водителя. В отношении нарушителя начато уголовное производство.
На выходных бдительный водитель сообщил в Центр тревоги, что в Пярнумаа на шоссе Таллинн-Пярну-Икла едет Volvo с подозрительным стилем вождения: ехал медленно, была включена аварийка, машина виляла по дороге, чуть не происходили столкновения и в какой-то момент автомобиль встал на обочине.
У звонившего появились подозрения, что водитель может быть пьян.
Патруль, отреагировавший на это сообщение, нашел соответствующий описанию автомобиль и у водителя было установлено опьянение. Нарушитель был задержан и в его отношении начато уголовное производство.
«Звонивший, может быть, своим поступков предотвратил серьезную аварию. Спасибо за бдительность и заботу, добрый человек!» - поблагодарила Ляэнеская префектура.