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Кылварт: людям стоит разрешить встречать Новый год на свежем воздухе

Так встречали Новый год на таллиннской площади Вабадузе до пандемии. ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

По мнению мэра Таллинна Михаила Кылварта, в новогоднюю ночь людям можно было бы разрешить веселиться на свежем воздухе.

«Мероприятия в закрытых помещениях по-прежнему опасны, и в январе нас, вероятно, ожидает очередная волна коронавируса, к которой надо подготовиться», - ответил мэр на вопрос о том, что он думает о действующем ограничении по времени, установленном для общественных мероприятий.

Однако Кылварт подтвердил, что риск заражения на свежем воздухе минимален и что такой вариант празднования людям можно было бы предложить.

Согласно действующему распоряжению правительства, общественные мероприятия как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях должны заканчиваться не позже 23:00.

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