Кылварт: людям стоит разрешить встречать Новый год на свежем воздухе
По мнению мэра Таллинна Михаила Кылварта, в новогоднюю ночь людям можно было бы разрешить веселиться на свежем воздухе.
По мнению мэра Таллинна Михаила Кылварта, в новогоднюю ночь людям можно было бы разрешить веселиться на свежем воздухе.
«Мероприятия в закрытых помещениях по-прежнему опасны, и в январе нас, вероятно, ожидает очередная волна коронавируса, к которой надо подготовиться», - ответил мэр на вопрос о том, что он думает о действующем ограничении по времени, установленном для общественных мероприятий.
Однако Кылварт подтвердил, что риск заражения на свежем воздухе минимален и что такой вариант празднования людям можно было бы предложить.
Согласно действующему распоряжению правительства, общественные мероприятия как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях должны заканчиваться не позже 23:00.