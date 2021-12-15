Кылварт: людям стоит разрешить встречать Новый год на свежем воздухе

«Мероприятия в закрытых помещениях по-прежнему опасны, и в январе нас, вероятно, ожидает очередная волна коронавируса, к которой надо подготовиться», - ответил мэр на вопрос о том, что он думает о действующем ограничении по времени, установленном для общественных мероприятий.