Когда откроется парк Мянни и в чем причина задержки?

Управа Мустамяэ запланировала открытие мустамяэского парка Мянни после реконструкции на ноябрь. Затем, комментируя ситуацию на facebook-странице Мустамяэской районной управы старейшина Лаури Лаатс в середине ноября ответил, что строителям даны еще две недели. Затем появилась новая дата - 15 декабря. Однако до сих пор парк Мянни открыт только для экскурсий.

По словам обратившегося в редакцию читателя, он видит парк из своего окна. По его словам, летом строительные работы велись крайне неактивно, некоторые недели в парке даже не видно было строителей.

В управе Мустамяэ Rus.Postimees прокомментировали, что, к сожалению, то, что стройки сейчас затягиваются - не редкость, а скорее уже правило.

«Строительный сектор в настоящее время испытывает очень большие трудности с поставками материалов. Все сроки строительных работ в парке Мянни, объявленные администрацией Мустамяэской управы и мэром района, основывались на сроках и прогнозах, заявленных поставщиками. К сожалению, в условиях дефицита стройматериалов нам несколько раз приходилось корректировать срок открытия», - объясняет пресс-секретарь Мустамяэской управы Оксана Талисайнен.

Например, по ее словам, на месяц был просрочен срок доставки последних фонарей из Польши.

Управа подчеркивает, что на сегодняшний день все запланированные на этот год строительные работы в парке Мянни завершены на 100%. Также был проведен аудит безопасности всех детских площадок и аудит электрических систем. Далее данные аудита будут изучены и рассмотрены экспертами, после чего управа сможет подать заявку на получение разрешения на использование парка. «Так что теперь можно сказать, что осталась только документация», - добавляет пресс-секретарь.