Картина дня: Карис в Нарве, омикрон-штамм в школах и конфликт в Maxima

Кая Каллас о пограничном договоре: мы сделали первый шаг

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в итоговом интервью Rus.Postimees рассказала о подвижках в ратификации пограничного договора с Россией и сообщила о желании привлечь местную русскоязычную общину к обсуждению перевода школ на эстонский язык обучения. Читать далее...

Министр Кийк: в Европе есть план сократить срок действия ковидных справок до девяти месяцев

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко, министр здоровья и труда Танель Кийк и профессор семейной медицины Тартуского университета, семейный врач и руководитель мониторинговых исследований Руть Калда. Читать далее...

В Эстонии омикрон-штамм выявлен у 70 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7425 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 658. Скончался один непривитый человек. Читать далее...

Омикрон захватывает Тарту, школьников переводят на дистанционное обучение

С сегодняшнего дня ученики 3-8-х классов Тартуской гимназии Карлова минимум на неделю отправлены на дистанционное обучение. Департамент здоровья установил, что многие ученики этой школы заразились коронавирусом и речь идет о стремительно распространяющимся в последнее время омикрон-штамме. Читать далее...

Президент Алар Карис приехал в Нарву

Алар Карис начал свой двухдневный визит в Ида-Вирумаа, в ходе которого он посетит Нарву, Силламяэ и Кохтла-Ярве. Главными темами встреч в этих городах станут “зеленый поворот”, энергетика, предпринимательство и изучение языков. Начался визит с Нарвы, утром в среду президент Эстонии встретился здесь с мэром Антсом Лийметсом и председателем горсобрания Катри Райк. Читать далее...

Переехавшая в Эстонию украинка: здесь не встретишь пенсионеров с протянутой рукой

Светлана Белоусова переехала в Эстонию с Украины почти год назад. В нашу страну ее привела любовь к нарвскому поэту Владимиру Току. По профессии Светлана — хореограф, но этой сферой ее деятельность не ограничивается: она делится событиями своей жизни в Инстаграме, где у нее пока небольшая, по меркам соцсетей, но сплоченная и лояльная аудитория; пишет стихи и прозу. Читать далее...

В голове лопнул сосуд: одна ночь перевернула жизнь маленькой девочки и ее семьи

Когда девятилетняя Катре вечером 10 ноября этого года пошла спать, она была как любой другой ребенок: ходила в школу, встречалась с подружками, играла со своей кошкой. На следующее утро Катре на вертолете доставили в интенсивное отделение таллиннской больницы. Девочка попала в статистику редких случаев: она стала ребенком, у которого произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Читать далее...

Адвокат Пауль Керес: что такое принудительная вакцинация?

В передовице от 7 декабря Postimees писал о вакцинации и рассуждал, должна ли она быть обязательной или принудительной? Как юристу, мне чужда такая постановка вопроса, кроме того, я считаю, что это подливает масла в огонь в то время, когда в Европе и других странах говорят об обязательной вакцинации, пишет в Postimees присяжный адвокат Пауль Керес. Читать далее...

Конфликт в Maxima: корзина стала причиной перебранки между кассиром и покупателем

В продуктовом магазине Maxima произошла перебранка между работником и клиентом. По словам покупателя, он не смог в магазине найти продуктовую корзину, а когда попросили продавца показать, где эти корзины находятся, услышал в ответ брань на русском языке. Читать далее...

Если в Евросоюзе примут эту директиву, множество квартир нельзя будет продать или сдать внаем

Из документа, опубликованного на веб-сайте Euractiv, стало известно, что Европейский cоюз планирует установить для существующих зданий строгие энергетические стандарты. Читать далее...

Полиция выслала дорожным хулиганам черные открытки: один молодой человек нарушил закон 22 раза