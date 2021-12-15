Картина дня: Карис в Нарве, омикрон-штамм в школах и конфликт в Maxima
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 декабря.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в итоговом интервью Rus.Postimees рассказала о подвижках в ратификации пограничного договора с Россией и сообщила о желании привлечь местную русскоязычную общину к обсуждению перевода школ на эстонский язык обучения. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко, министр здоровья и труда Танель Кийк и профессор семейной медицины Тартуского университета, семейный врач и руководитель мониторинговых исследований Руть Калда. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7425 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 658. Скончался один непривитый человек. Читать далее...
С сегодняшнего дня ученики 3-8-х классов Тартуской гимназии Карлова минимум на неделю отправлены на дистанционное обучение. Департамент здоровья установил, что многие ученики этой школы заразились коронавирусом и речь идет о стремительно распространяющимся в последнее время омикрон-штамме. Читать далее...
Алар Карис начал свой двухдневный визит в Ида-Вирумаа, в ходе которого он посетит Нарву, Силламяэ и Кохтла-Ярве. Главными темами встреч в этих городах станут “зеленый поворот”, энергетика, предпринимательство и изучение языков. Начался визит с Нарвы, утром в среду президент Эстонии встретился здесь с мэром Антсом Лийметсом и председателем горсобрания Катри Райк. Читать далее...
Светлана Белоусова переехала в Эстонию с Украины почти год назад. В нашу страну ее привела любовь к нарвскому поэту Владимиру Току. По профессии Светлана — хореограф, но этой сферой ее деятельность не ограничивается: она делится событиями своей жизни в Инстаграме, где у нее пока небольшая, по меркам соцсетей, но сплоченная и лояльная аудитория; пишет стихи и прозу. Читать далее...
Когда девятилетняя Катре вечером 10 ноября этого года пошла спать, она была как любой другой ребенок: ходила в школу, встречалась с подружками, играла со своей кошкой. На следующее утро Катре на вертолете доставили в интенсивное отделение таллиннской больницы. Девочка попала в статистику редких случаев: она стала ребенком, у которого произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Читать далее...
В передовице от 7 декабря Postimees писал о вакцинации и рассуждал, должна ли она быть обязательной или принудительной? Как юристу, мне чужда такая постановка вопроса, кроме того, я считаю, что это подливает масла в огонь в то время, когда в Европе и других странах говорят об обязательной вакцинации, пишет в Postimees присяжный адвокат Пауль Керес. Читать далее...
В продуктовом магазине Maxima произошла перебранка между работником и клиентом. По словам покупателя, он не смог в магазине найти продуктовую корзину, а когда попросили продавца показать, где эти корзины находятся, услышал в ответ брань на русском языке. Читать далее...
Из документа, опубликованного на веб-сайте Euractiv, стало известно, что Европейский cоюз планирует установить для существующих зданий строгие энергетические стандарты. Читать далее...
В этом году полиция отправила самым злостным нарушителям Закона о дорожном движении 761 черную рождественскую открытку. Впервые среди получателей таких открыток и водители, которые получили десять и более предупредительных штрафов за нарушения, которые были зафиксированы камерами слежения за скоростью. Читать далее..