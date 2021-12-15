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Серхио Агуэро завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем

Серхио Агуэро. ФОТО: Felipe Mondino via www.imago-images.de

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Серхио Агуэро объявил о завершении выступлений в профессиональном спорте.

Решение связано с проблемами с сердцем, о которых ранее сообщалось.

«Я решил завершить игровую карьеру. Это очень тяжелый момент», - сказал, не сдерживая слез, 33-летний аргентинец на пресс-конференции.

«Я сделал все возможное», - добавил он, поблагодарив клубы, с которым связаны основные годы его карьеры – «Атлетико», «Манчестер Сити», «Барселону».

30 октября Агуэро не смог завершить матч чемпионата Испании против «Алавеса» из-за боли в груди. С тех пор аргентинец на поле не выходил, а тесты показали, что выявленная патология может оказаться несовместима с профессиональным спортом.

Агуэро является игроком «Барселоны» с лета 2021 года. Он перешел из английского «Манчестер Сити», в составе которого, в частности, стал пятикратным чемпионом Англии.

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