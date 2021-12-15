Серхио Агуэро завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем

Решение связано с проблемами с сердцем, о которых ранее сообщалось.

«Я решил завершить игровую карьеру. Это очень тяжелый момент», - сказал, не сдерживая слез, 33-летний аргентинец на пресс-конференции.

«Я сделал все возможное», - добавил он, поблагодарив клубы, с которым связаны основные годы его карьеры – «Атлетико», «Манчестер Сити», «Барселону».

30 октября Агуэро не смог завершить матч чемпионата Испании против «Алавеса» из-за боли в груди. С тех пор аргентинец на поле не выходил, а тесты показали, что выявленная патология может оказаться несовместима с профессиональным спортом.