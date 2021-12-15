Серхио Агуэро завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Серхио Агуэро объявил о завершении выступлений в профессиональном спорте.
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Серхио Агуэро объявил о завершении выступлений в профессиональном спорте.
Решение связано с проблемами с сердцем, о которых ранее сообщалось.
«Я решил завершить игровую карьеру. Это очень тяжелый момент», - сказал, не сдерживая слез, 33-летний аргентинец на пресс-конференции.
«Я сделал все возможное», - добавил он, поблагодарив клубы, с которым связаны основные годы его карьеры – «Атлетико», «Манчестер Сити», «Барселону».
"I have decided to stop playing football."— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2021
— @aguerosergiokun pic.twitter.com/kVpislPA9K
30 октября Агуэро не смог завершить матч чемпионата Испании против «Алавеса» из-за боли в груди. С тех пор аргентинец на поле не выходил, а тесты показали, что выявленная патология может оказаться несовместима с профессиональным спортом.
Агуэро является игроком «Барселоны» с лета 2021 года. Он перешел из английского «Манчестер Сити», в составе которого, в частности, стал пятикратным чемпионом Англии.