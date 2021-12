Мы все знаем, чего от нас хотят. Знаем, что от нас хотят слышать. Нет ничего проще, чем вписаться в идеальный образ хорошо интегрированного гражданина. И Нарва, как известно, дает лишний плюсик в карму. И все же, наша ценность не в том, чтобы быть такими, какими нас ждут и готовы принять. Мы ценны сами по себе. За каждым таким принятым стоят другие, и все мы – независимо от социального происхождения, воспитания и степени одаренности - могли бы задать тот самый вопрос, который так настойчиво задавала Алика со сцены «Eesti otsib superstaari»: What about us?