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  • Таллинн
  • Благодаря народному бюджету в парках Ласнамяэ появятся общественные туалеты

Благодаря народному бюджету в парках Ласнамяэ появятся общественные туалеты

Дни Ласнамяэ. ФОТО: Raul Mee

В ходе завершившегося в воскресенья голосования по народному бюджету Таллинна в Ласнамяэ больше всего голосов набрала идея установить в парках района общественные туалеты.

«Народный бюджет – это непосредственная возможность для людей повлиять на то, что и как следует улучшить в городе: как представляя идеи, так и голосуя за них. Благодарю всех жителей Ласнамяэ, которые представили свои идеи, а также тех, кто принял участие в голосовании. В ближайшие месяцы мы начнем реализацию победившей идеи», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

В Ласнамяэ самой популярной стала идея установки общественных туалетов в парках района и возле наиболее крупных семейных детских площадок. Наличие стационарных туалетов поможет повысить удобство посещения парков и детских площадок для многих людей. Первоначально планируется установить туалеты в парках Паэ и Тондилоо.

В Ласнамяэ в голосовании по народному бюджету приняло участие 1902 человека, а во всем Таллинне за идеи народного бюджета в общей сложности проголосовало 11 140 жителей. Реализация победивших идей начнется в 2022 году. На реализацию народного бюджета Таллинна в 2022 году выделен 1 миллион евро, который будет распределен между районами города.

В прошлом году самой популярной идее на голосовании по народному бюджету в Ласнамяэ стал ремонт пешеходного туннеля Мустакиви. В ходе подготовительных работ выяснилось, что реновация туннеля займет больше намеченного, поскольку необходимые работы выходят за пределы бюджета. Чтобы туннель стал комфортным и безопасным городским пространством, работы будут проводиться в несколько этапов и с привлечением дополнительных бюджетных средств. Строительные работу в туннеле начнутся 3 января 2022 г.

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