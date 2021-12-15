Благодаря народному бюджету в парках Ласнамяэ появятся общественные туалеты

«Народный бюджет – это непосредственная возможность для людей повлиять на то, что и как следует улучшить в городе: как представляя идеи, так и голосуя за них. Благодарю всех жителей Ласнамяэ, которые представили свои идеи, а также тех, кто принял участие в голосовании. В ближайшие месяцы мы начнем реализацию победившей идеи», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

В Ласнамяэ самой популярной стала идея установки общественных туалетов в парках района и возле наиболее крупных семейных детских площадок. Наличие стационарных туалетов поможет повысить удобство посещения парков и детских площадок для многих людей. Первоначально планируется установить туалеты в парках Паэ и Тондилоо.

В Ласнамяэ в голосовании по народному бюджету приняло участие 1902 человека, а во всем Таллинне за идеи народного бюджета в общей сложности проголосовало 11 140 жителей. Реализация победивших идей начнется в 2022 году. На реализацию народного бюджета Таллинна в 2022 году выделен 1 миллион евро, который будет распределен между районами города.