Департамент окружающей среды: опасайтесь мусорных мошенников

Реэт Сийлаберг призвала опасаться таких мусорных мошенников, которые особенно активны в Ида-Вирумаа. По ее словам, в мусоре могут содержаться какие-то предметы, которые укажут, где, у кого этот мусор возник. В этом случае заказчик вывоза мусора может получить штраф до 1200 евро и предписание за свой счет убрать свой мусор из леса и сдать его на станцию сортировки отходов.

Как этого избежать? По словам Реэт Сийлаберг, очень важно получить чек от перевозчика, которые забирает ваш строительный или крупногабаритный мусор. Чек по меньшей мере докажет, что это не вы вывезли мусор в лес.

Куда мусор повезет перевозчик, тоже можно проверить. В инфосистеме Департамента окружающей среды можно проверить, есть ли лицензия на обращение с отходами у фирмы, которая предлагает забрать ваш мусор.

Надежный способ, сказала Реэт Сийлаберг - попросить своего друга, которому доверяете, отвезти на станцию приема и сортировки отходов. Или отвезти туда мусор самостоятельно. Все официальные пункты приема мусора указаны на специальном сайте.

Руководитель бюро отходов рассказала, что больше всего мусора попадает в лес в Харьюмаа - но там и самое большое население. Также много подобных случае в Тартумаа и Ида-Вирумаа. В этом году ситуация в Ида-Вирумаа, говорит Реэт Сийлаберг, пожалуй, немного лучше, чем раньше, но если смотреть в долгосрочной перспективе, то заметно, что ситуация почти не меняется.

В лес, как правило, попадает не бытовой мусор, а именно крупногабаритный и строительный. При этом, во многих городах и волостях местные власти организовали систему вывоза такого мусора. Но зачастую жители, которые делают ремонт или что-то строят, просто не знают, что от своего мусора так легко избавиться законно.

Главный лесничий Центра управления государственными лесами (RMK) Андрес Сепп также считает, что объемы выбрасываемого в леса мусора каждый год остаются примерно одинаковыми. По его словам, RMK каждый год вывозит из государственных лесов по всей Эстонии около 300 тонн мусора, при этом платит за утилизацию каждой тонны мусора по 50 евро.