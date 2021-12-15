Департамент окружающей среды: опасайтесь мусорных мошенников
Реэт Сийлаберг, руководитель бюро отходов Департамента окружающей среды, на правительственном брифинге в среду сообщила, что по-прежнему стоит проблема, когда в газетах печатаются объявления от фирм, предлагающих вывоз крупногабаритных и строительных отходов. Машина забирает у заказчика мусор, после чего сваливает его в лесу или в другом неподходящем месте. Но штраф до 1200 евро за это может получить заказчик, а не непосредственный нарушитель.