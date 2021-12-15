Объявлены победители народного голосования по районам

«Благодарю всех, кто принял участие в процессе Народного бюджета – как тех, кто предложил свои идеи, так и тех, кто за них голосовал, – сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Радует, что люди заботятся о своих районах и активно участвуют в формировании городского пространства. Народный бюджет дает нам возможность понять, каким именно хотели бы видеть свой город таллиннцы, при этом активно вовлекая их в процесс принятия решений».

На сегодняшнем заседании городской управы Таллинна были утверждены результаты голосования по Народному бюджету. У каждого таллиннца в возрасте старше 14 лет была возможность проголосовать за два проекта, представленные в том районе, где этот житель зарегистрирован по данным регистра народонаселения.

В голосовании за идеи Народного бюджета в Таллинне приняли участие 11 140 жителей столицы. Основная часть – 10 777 человек – проголосовали дигитально, а 363 таллиннца предпочли сделать это при помощи бумажных бюллетеней. В восьми районах города на голосование поступило в общей сложности 132 идеи. Треть прошедших на голосование идей касается городской среды, одна пятая – детей и молодежи, и еще одна пятая – улучшения спортивной инфраструктуры. Ознакомиться с идеями можно на сайте tallinn.ee/rus/kaasaveelarve/Golosovanie-4

Наиболее активно голосовали жители Кесклинна, где в процессе приняли участие 1958 человек, за ним следует Ласнамяэ с 1902 проголосовавшими и Мустамяэ, где свои голоса отдали 1718 жителей района. В Пыхья-Таллинне проголосовали 1631, в Хааберсти – 1236, в Нымме – 1029, в Кристийне – 976 и в Пирита – 690 человек. Во всех районах была преодолена минимальная квота голосов, обеспечивающая легитимность голосования.

В каждом районе за счет городских бюджетных средств будет реализован проект, набравший наибольшее количество голосов. Ежегодно в каждом районе при поддержке Народного бюджета осуществляется минимум один предложенный жителями города такой проект. В случае, если в каком-то из районов расходы на реализацию победившего проекта окажутся меньше запланированных, будет взвешена возможность для осуществления тех проектов, которые остались на втором месте по количеству голосов, набранных в ходе голосования.

Общая сумма, выделенная на реализацию идей народного бюджета для всех районов города в 2022 году, выросла по сравнению с прошлогодней на 200 000 евро и составляет один миллион евро. 75% от всей суммы будет распределено среди районов поровну, а 25% распределят в зависимости от количества жителей района по состоянию на 1 июля текущего года.

Победители народного голосования по районам: