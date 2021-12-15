Посол Александр Петров: состояние российско-эстонских отношений далеко от оптимального

На прошедшей в среду пресс-конференции Петров упомянул в качестве негативных моментов решения Эстонии о высылке российских дипломатов. По его словам, в начале этого года ему дали понять, что решение объявить российского дипломата персоной нон-грата было специально принято уходящим правительством за день до вступления в должность нового, чтобы новое правительство могло начать общение с российской стороной с чистого листа. Тем не менее, уже в апреле новое правительство из солидарности с Чехией решило объявить персоной нон-грата еще одного российского дипломата, хотя, по мнению Петрова, Эстония могла бы в этом вопросе последовать примеру Австрии, которая не стала высылать сотрудника российского посольства.

«Когда старожилы Евросоюза и НАТО — в данном случае имею в виду Францию и Германию — выступили за возобновление диалога с Россией, кто выступил против этого самым решительным образом? - сказал Петров. - Прибалтийские страны и наши соседи поляки. Такие моменты ложатся тяжким бременем на наши двусторонние отношения».

«Разумеется на этом жизнь не останавливается и не кончается, но мы видим, что состояние наших отношений далеко от оптимального и не соответствует тем представлениям о сотрудничестве, которое могло бы быть между двумя соседними странами», - добавил он.

Петров, покидающий пост посла РФ в Эстонии, сказал, что сам он в течение шести лет службы старался следовать инструкции от президента РФ Владимира Путина, высказавшегося в 2015 году «за развитие взаимовыгодного диалога с Эстонией на основе добрососедства».