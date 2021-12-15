Канцлером юстиции переизбрана Юлле Мадизе

В ходе тайного голосования кандидатуру Мадизе поддержали 63 депутата Рийгикогу, против были 18, воздержался один.

Новый срок полномочий Юлле Мадизе начнется 30 марта 2022 года.

Кандидатуру Юлле Мадизе выдвинул президент Алар Карис, по словам которого занимавшая последние семь лет должность канцлера юстиции Мадизе является юристом с серьезным академическим бэкграундом и многолетним опытом работы в сфере государственного управления.