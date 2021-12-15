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Канцлером юстиции переизбрана Юлле Мадизе

Юлле Мадизе ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

В среду парламент Эстонии 63 голосами "за" избрал Юлле Мадизе канцлером юстиции на второй срок, пишет Rus.ERR.

В ходе тайного голосования кандидатуру Мадизе поддержали 63 депутата Рийгикогу, против были 18, воздержался один.

Новый срок полномочий Юлле Мадизе начнется 30 марта 2022 года.

Кандидатуру Юлле Мадизе выдвинул президент Алар Карис, по словам которого занимавшая последние семь лет должность канцлера юстиции Мадизе является юристом с серьезным академическим бэкграундом и многолетним опытом работы в сфере государственного управления.

Канцлер юстиции назначается Рийгикогу по представлению президента республики сроком на семь лет.

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