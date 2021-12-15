Изощренные и опасные: самые распространенные в Эстонии мошеннические схемы
Хотя мы надеемся, что никогда не станем жертвами мошеннических сообщений или звонков, статистика показывает, что многие эстонцы ежегодно лишаются большой суммы денег, становясь жертвами мошеннических схем. Какие самые распространенные в 2021 году мошеннические схемы, рассказывают эксперт по ИТ-безопасности Tele2 Трийн Пальтс и руководитель отдела управления киберинцидентами Департамент инфосистем Тыну Таммер (CERT-EE), пишет Postimees.