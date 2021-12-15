Изощренные и опасные: самые распространенные в Эстонии мошеннические схемы

Чтобы завоевать доверие, звонящие часто используют сайты, зарегистрированные за границей, ссылаясь на долгую историю. «Если звонок проходит успешно, у человека спрашивают реквизиты банковской карты и ид-данные. Кроме того, мошенники могут запросить и другую личную информацию, либо человеку будет предложено ввести свои данные на сайте компании - конечной целью по-прежнему является получение доступа к деньгам человека», - подчеркнула эксперт.

Здесь также важно отметить, что мошенники становятся все более и более квалифицированными — их речь не всегда теперь может быть на иностранном языке или неправильной, теперь все чаще совершаются мошеннические звонки на профессиональном уровне. «Хотя звонки из якобы банка - обычное дело, в последнее время распространилось мошенничество, когда преступники утверждают, что звонят из эстонской полиции», - добавила она.

Мошенничество Wangiri

Мошенничество Wangiri («один гудок и сбрасываешь») зародилось в Японии. «Это название получил метод, который мошенники используют годами», - объясняет Пальтс. Суть заключается в том, что жертва видит на экране телефона пропущенный звонок, любопытство берет верх, и она перезванивает по этому номеру. Однако звонок будет дорогостоящим. В результате звонящий должен позднее сам оплатить этот звонок. Что же делать? Пальтс объясняет: «Следует проверить код страны у телефонного номера и подумать, кто вам может звонить из этой страны. Если все-таки есть подозрение, что это звонит друг, то в целях безопасности стоит сначала послать сообщение».

Частенько люди думают, что мобильные телефоны защищены лучше компьютеров, однако безопасность телефона ограничена. «Ни одна операционная система не защищена от кибератак полностью, - говорит Пальтс. - Также важно понимать, что мы наиболее уязвимы, когда спешим. Большая часть текстовых сообщений открывается в течение 15 минут после получения, частенько во время движения, поэтому очень легко можно перейти по ссылке или ответить, не подумав».

Таммер подчеркивает, что телефоны и приложения постоянно усовершенствуются, а обновления позволяют делать систему более защищенной. «Советую регулярно проверять, обновлены ли ваши операционные системы (Android или iOS) и приложения. Если не обновлены, следует сделать это немедленно», - говорит Таммер.