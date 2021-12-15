Европа хочет отказаться от природного газа. ЕС набросал план будущего без "Газпрома"
Еврокомиссия не стала откладывать реформу, несмотря на бушующий энергетический кризис. Ее предложения наверняка не понравятся не только российскому президенту Владимиру Путину, но и некоторым странам ЕС, пишет Би-би-си.
Европейский союз собирается отказаться от природного газа ради борьбы с изменением климата и к 2050 году заменить чистыми источниками энергии значительную часть ископаемого топлива, основным поставщиком которого в Европу является российский "Газпром".
Еврокомиссия не стала тянуть время, несмотря на бушующий энергетический кризис и рекордные цены на газ, и в среду представила проект реформы газового рынка. Он наверняка не понравится не только российскому президенту Владимиру Путину, но и некоторым странам ЕС.
Поэтому проекту уготован трудный путь: чтобы стать законом, инициативу Еврокомиссии (фактически, правительства Евросоюза) должны поддержать депутаты Европарламента и власти 27 стран ЕС, представляющие почти полмиллиарда жителей крупнейшего политического союза на планете.
Вот что предлагает Еврокомиссия.
- Водород вместо природного газа. Чтобы обнулить выбросы парниковых газов к 2050 году, ЕС недостаточно электрифицировать экономику. Промышленности все равно нужен газ, а раз так, то пусть он будет "чистым", а не ископаемым, решила Еврокомиссия. Главная альтернатива - водород. Технологии его получения существуют, но они очень затратны. ЕС надеется инвестировать в инфраструктуру и за счет господдержки удешевить и сделать рентабельным выпуск водородных топливных элементов и производство водорода из возобновляемых источников.
- Отказ от долгосрочных газовых контрактов. Именно такие двусторонние контракты, привязанные к цене на нефть, заключает "Газпром" и продвигает Путин. Однако ЕС считает свободный рынок гарантией стабильных поставок. ЕС признал, что сразу отказаться от природного газа не выйдет, но чтобы начать слезать с иглы, предложил ограничить срок действия долгосрочных контрактов на его закупку 2049 годом.
- Создание стратегического запаса. Одна из основных причин невиданного скачка цен на газ в последние месяцы в Европе - нехватка газа в подземных хранилищах. Европа показывает пальцем на "Газпром", тот отвечает, что все контракты выполняет. Чтобы больше не оказываться в такой ситуации, Еврокомиссия предложила на случай перебоев создать стратегический запас газа, по примеру стратегического резерва нефти в США.
Три этих пункта показывают, что, несмотря на дороговизну, ковидный кризис и растущее недовольство населения, ЕС не отказывается от "зеленой перестройки" экономики. Более того, он готов идти на обострение в противостоянии с Россией, которую напрямую не обвиняет в газовом шантаже, но постоянно указывает на недопустимость использования газа в качестве инструмента политического давления, в особенности на соседей - Украину, Молдову и Грузию, с которыми у ЕС заключено соглашение о партнерстве.
Россия не отказывается от ставки на экспорт ископаемого топлива как основы экономики в будущем и продолжает строить экспортные газопроводы, включая недавно сданный, но еще не одобренный "Северный поток - 2" в Германию по дну Балтийского моря, в обход Украины.
Примерно треть всего потребляемого газа Европа закупает в России, и Кремль не раз выражал недовольство реформой энергетического рынка Евросоюза. Путин называл ее причиной нынешнего роста цен на газ, а Еврокомиссию - "умниками".
"Умники ещё в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, - говорил Путин в сентябре. - Теперь пожалуйте бриться, получили искомый результат... А те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать".
В ЕС тоже не все довольны
Однако Еврокомиссия борется не столько с зависимостью Европы от российского газа, сколько с зависимостью от углеводородов в целом. Большой план "зеленой революции" ЕС представил еще в июле, и новые предложения лишь дополняют его.
"Европа должна перевернуть страницу, попрощаться с ископаемым топливом и перейти на более чистые источники энергии. Для этого, в том числе, придется заменить природный газ газами, получаемыми из возобновляемых и низкоуглеродных источников, такими как водород", - сказал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс.
Сейчас газ занимает 25% в общем энергетическом балансе Европы, в производстве электроэнергии - 20%, тепла - почти 40%.
ЕС потребляет 350-400 млрд кубометров в год, 95% приходится на природный газ, и лишь 5% - на те самые "чистые" газы, которые Еврокомиссия сватает ему на замену.
В будущем они должны постепенно вытеснить ископаемый природный газ и занять весьма значительную долю газовой составляющей общего энергетического баланса к 2050 году, говорится в предложениях Еврокомиссии.
Не всем нравится прыть брюссельских чиновников. Рекордные цены на газ бьют по карману избирателей, и власти небогатых стран ЕС опасаются, что вкупе с усталостью от пандемии растущие расходы на свет и отопление переполнят чашу терпения. Польша уже заикалась о пересмотре целей сокращения выбросов из-за газового кризиса.
Другим, наоборот, кажется, что Еврокомиссия осторожничает. Франция и Испания, например, выступали за интервенции и временные ограничения на свободном энергетическом рынке, однако чиновники ЕС утверждают, что в этом нет необходимости, поскольку к весне все причины роста цен обещают так или иначе рассосаться.
Так что кризис - временный, и это не повод останавливаться на пути в зеленое будущее, уверяет Еврокомиссия. В среду в защиту этой позиции прозвучал самый авторитетный голос в ЕС.
Германия - крупнейшая экономика, самая населенная страна и промышленный центр Европы - подтвердила решимость обнулить собственные выбросы к 2045 году, на 5 лет раньше общеевропейского срока.
"Позади у нас 250 лет процветания, основанного на сжигании угля, нефти и газа. А впереди - каких-то 23 года, за которые нам необходимо уйти от ископаемого топлива. И мы сделаем это", - сказал в среду новый канцлер Германии Олаф Шольц.