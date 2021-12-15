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Еврокомиссия не стала откладывать реформу, несмотря на бушующий энергетический кризис. Ее предложения наверняка не понравятся не только российскому президенту Владимиру Путину, но и некоторым странам ЕС, пишет Би-би-си.

Европейский союз собирается отказаться от природного газа ради борьбы с изменением климата и к 2050 году заменить чистыми источниками энергии значительную часть ископаемого топлива, основным поставщиком которого в Европу является российский "Газпром".

Еврокомиссия не стала тянуть время, несмотря на бушующий энергетический кризис и рекордные цены на газ, и в среду представила проект реформы газового рынка. Он наверняка не понравится не только российскому президенту Владимиру Путину, но и некоторым странам ЕС.

Поэтому проекту уготован трудный путь: чтобы стать законом, инициативу Еврокомиссии (фактически, правительства Евросоюза) должны поддержать депутаты Европарламента и власти 27 стран ЕС, представляющие почти полмиллиарда жителей крупнейшего политического союза на планете.

Водород вместо природного газа. Чтобы обнулить выбросы парниковых газов к 2050 году, ЕС недостаточно электрифицировать экономику. Промышленности все равно нужен газ, а раз так, то пусть он будет "чистым", а не ископаемым, решила Еврокомиссия. Главная альтернатива - водород. Технологии его получения существуют, но они очень затратны. ЕС надеется инвестировать в инфраструктуру и за счет господдержки удешевить и сделать рентабельным выпуск водородных топливных элементов и производство водорода из возобновляемых источников.

Отказ от долгосрочных газовых контрактов . Именно такие двусторонние контракты, привязанные к цене на нефть, заключает "Газпром" и продвигает Путин. Однако ЕС считает свободный рынок гарантией стабильных поставок. ЕС признал, что сразу отказаться от природного газа не выйдет, но чтобы начать слезать с иглы, предложил ограничить срок действия долгосрочных контрактов на его закупку 2049 годом.

. Именно такие двусторонние контракты, привязанные к цене на нефть, заключает "Газпром" и продвигает Путин. Однако ЕС считает свободный рынок гарантией стабильных поставок. ЕС признал, что сразу отказаться от природного газа не выйдет, но чтобы начать слезать с иглы, предложил ограничить срок действия долгосрочных контрактов на его закупку 2049 годом. Создание стратегического запаса. Одна из основных причин невиданного скачка цен на газ в последние месяцы в Европе - нехватка газа в подземных хранилищах. Европа показывает пальцем на "Газпром", тот отвечает, что все контракты выполняет. Чтобы больше не оказываться в такой ситуации, Еврокомиссия предложила на случай перебоев создать стратегический запас газа, по примеру стратегического резерва нефти в США.

Три этих пункта показывают, что, несмотря на дороговизну, ковидный кризис и растущее недовольство населения, ЕС не отказывается от "зеленой перестройки" экономики. Более того, он готов идти на обострение в противостоянии с Россией, которую напрямую не обвиняет в газовом шантаже, но постоянно указывает на недопустимость использования газа в качестве инструмента политического давления, в особенности на соседей - Украину, Молдову и Грузию, с которыми у ЕС заключено соглашение о партнерстве.

Россия не отказывается от ставки на экспорт ископаемого топлива как основы экономики в будущем и продолжает строить экспортные газопроводы, включая недавно сданный, но еще не одобренный "Северный поток - 2" в Германию по дну Балтийского моря, в обход Украины.

Ржавеющие трубы у Врангельсбурга в Германии ФОТО: AFP

Примерно треть всего потребляемого газа Европа закупает в России, и Кремль не раз выражал недовольство реформой энергетического рынка Евросоюза. Путин называл ее причиной нынешнего роста цен на газ, а Еврокомиссию - "умниками".

"Умники ещё в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, - говорил Путин в сентябре. - Теперь пожалуйте бриться, получили искомый результат... А те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать".

В ЕС тоже не все довольны

Однако Еврокомиссия борется не столько с зависимостью Европы от российского газа, сколько с зависимостью от углеводородов в целом. Большой план "зеленой революции" ЕС представил еще в июле, и новые предложения лишь дополняют его.

"Европа должна перевернуть страницу, попрощаться с ископаемым топливом и перейти на более чистые источники энергии. Для этого, в том числе, придется заменить природный газ газами, получаемыми из возобновляемых и низкоуглеродных источников, такими как водород", - сказал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс.

Сейчас газ занимает 25% в общем энергетическом балансе Европы, в производстве электроэнергии - 20%, тепла - почти 40%.

ЕС потребляет 350-400 млрд кубометров в год, 95% приходится на природный газ, и лишь 5% - на те самые "чистые" газы, которые Еврокомиссия сватает ему на замену.

В будущем они должны постепенно вытеснить ископаемый природный газ и занять весьма значительную долю газовой составляющей общего энергетического баланса к 2050 году, говорится в предложениях Еврокомиссии.

Не всем нравится прыть брюссельских чиновников. Рекордные цены на газ бьют по карману избирателей, и власти небогатых стран ЕС опасаются, что вкупе с усталостью от пандемии растущие расходы на свет и отопление переполнят чашу терпения. Польша уже заикалась о пересмотре целей сокращения выбросов из-за газового кризиса.

Другим, наоборот, кажется, что Еврокомиссия осторожничает. Франция и Испания, например, выступали за интервенции и временные ограничения на свободном энергетическом рынке, однако чиновники ЕС утверждают, что в этом нет необходимости, поскольку к весне все причины роста цен обещают так или иначе рассосаться.

Так что кризис - временный, и это не повод останавливаться на пути в зеленое будущее, уверяет Еврокомиссия. В среду в защиту этой позиции прозвучал самый авторитетный голос в ЕС.

Германия - крупнейшая экономика, самая населенная страна и промышленный центр Европы - подтвердила решимость обнулить собственные выбросы к 2045 году, на 5 лет раньше общеевропейского срока.