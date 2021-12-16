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Кая Каллас: не всем одинаково тяжело
325 000 семей получат компенсации

  • Цены на электричество даже в Латвии выше, чем в Эстонии
  • Компенсировать всегда приходится за чей-то счет
  • У государства нет бездонного кошелька
  • Не все нуждающиеся честны до конца

Премьер-министр Кая Каллас в итоговом интервью Rus.Postimees отметила, что резкий рост цен на энергоносители является серьезным поводом для беспокойства. По ее словам, она даже поднимала вопрос закупок более дешевого электричества в Белоруссии и России на встрече с премьерами Балтийских стран, однако понимания не встретила.

Согласно озвученным ею прогнозам, 325 000 семей, или 600 000 жителей Эстонии попадут в число получателей компенсаций расходов на энергию. При этом премьер подчеркнула, что не всем одинаково тяжело.

Фрагмент беседы:

– Нас ждет суровая и дорогая зима. Население Эстонии как никогда нуждается в помощи правительства в связи с резким ростом цен на энергоносители. На что же можно рассчитывать простому жителю?

– Действительно сейчас возникла серьезная проблема. Но это касается не всех: у 55% населения заключен договор с фиксированными ценами на электричество, и для них тарифы существенно не изменятся.

– Но и эти договоры имеют свойство заканчиваться, а продлевают их уже на других условиях…

– По окончании одних можно будет заключить другие договоры. Хочу отметить, что нами было принято несколько важных решений.

Во-первых, мы отменили повышение акцизов, которое означало бы в следующем году их четырехкратный рост.

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Во-вторых, мы снизили сетевую плату за электричество на 50%...

– Но предварительно сетевая плата была повышена... 

– Да, но все же...

Половину сетевой платы будет компенсировать государство, что отнюдь не дешевая мера.

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В-третьих, мы пытаемся предпринять шаги в отношении конкретных целевых групп, которым сейчас действительно нелегко.

Малоимущим будет компенсировано 80% стоимости счетов за электричество, газ и отопление.

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В трудные времена – это ощутимая поддержка, которая поможет людям свести концы с концами.

Целенаправленные шаги позволят в итоге расширить круг получателей помощи. Подчеркну, что не всем одинаково тяжело.

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– Сейчас в открытую говорится о том, как нелегко придется среднему классу. По мнению Индрека Нейвельта, идет уничтожение среднего класса. Готовы ли вы это признать?

– Тяжело всем! И это повод для беспокойства.

Однако в конечном итоге мы же не можем платить за всё и всех.

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Когда я читаю в СМИ о том, как тяжело живется семьям, у которых по четыре холодильника и в каждой комнате по телевизору, возможно, им стоило бы задуматься над тем, действительно ли одной семье необходимо так много техники, потребляющей электричество.

Если где-то кому-то рассказывают о какой-то мистической стране, помогающей всем, то надо понимать, что всё берется из кармана налогоплательщика. Государство, правительство должны серьезно взвешивать, на что будут использованы деньги налогоплательщика. И когда кто-то говорит в интервью, что сам ничего не планирует предпринимать, но ждет компенсации от государства, честен ли он до конца?

У нас нет бездонного кошелька – компенсировать всегда приходится за чей-то счет.

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У нас по-прежнему не утих кризис в здравоохранении, мы должны продолжать закупать вакцины и тесты, платить по повышенным ставкам медсестрам и врачам, чтобы они продолжали работать в больницах с ковид-пациентами. Для всего этого требуются деньги, поэтому в фокусе – в первую очередь те, кто нуждается в помощи.

Важно и то, что целенаправленные меры позволят выплачивать компенсации задним числом – в течение всего отопительного периода.

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Сейчас мы привязали эти меры поддержки к конкретным целевым группам начиная с 1 сентября, но хотим повысить планку, чтобы под критерии получения помощи подходило больше людей.

В случае смягчения критериев на компенсации смогут претендовать 325 000 семей, или 600 000 человек.

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– Мы слышали советы от министров-реформистов оплачивать счета за электричество в рассрочку. Не кажется ли вам, что это звучит достаточно цинично?

– Мы обсуждали в правительстве то, как помочь упростить общение поставщиков электроэнергии с потребителем, чтобы те относились к клиентам с пониманием и разделяли их тревоги, предоставив им возможность отсрочки по платежам.

Ситуация по месяцам – неоднородная. Есть периоды, когда цена на электричество близка к нулю, и людям особо много платить не приходится. И такие периоды еще будут – электробиржа будет работать как по часам, без каких-либо скачков.

Можно было бы переложить часть нагрузки по счетам на более дешевые периоды, и это было бы шагом навстречу со стороны производителей.

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Очень надеюсь, что они проявят понимание к людям. Это же их клиенты!

– Выход Балтийских стран из энергокольца с Белоруссией и Россией еще больше подстегнет цены. Как это скажется на жизни простого народа?

– Что касается России, Белоруссии и возможности получения электричества из этих стран, то здесь дело стоит за Литвой, изменившей методику.

Во время моей встречи с премьерами Литвы и Латвии я поднимала эту тему. И понимания со стороны Литвы не встретила – оттуда идет достаточно болезненная реакция в отношении Белоруссии.

На самом деле, сейчас цены на электричество везде высокие – даже в Латвии они выше, чем в Эстонии. Разумеется, этим вопросом надо заниматься.

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С другой стороны, когда мы говорим о России и Белоруссии, есть немало других поводов для тревог. В том числе – организованная Белоруссией гибридная атака на границе с Евросоюзом, которая не прекращается до сих пор несмотря на то, что с приходом холодов поток беженцев уменьшился. И во-вторых, это деятельность России в отношении Украины и последствия этого для нашей безопасности.

Границы Эстонии – защищены и прямой угрозы нет, но ясно то, что наша безопасность напрямую зависит от безопасности во всем регионе.

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