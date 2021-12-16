Кая Каллас: не всем одинаково тяжело

Согласно озвученным ею прогнозам, 325 000 семей, или 600 000 жителей Эстонии попадут в число получателей компенсаций расходов на энергию. При этом премьер подчеркнула, что не всем одинаково тяжело.

Фрагмент беседы:

– Нас ждет суровая и дорогая зима. Население Эстонии как никогда нуждается в помощи правительства в связи с резким ростом цен на энергоносители. На что же можно рассчитывать простому жителю?

– Действительно сейчас возникла серьезная проблема. Но это касается не всех: у 55% населения заключен договор с фиксированными ценами на электричество, и для них тарифы существенно не изменятся.

– Но и эти договоры имеют свойство заканчиваться, а продлевают их уже на других условиях…

– По окончании одних можно будет заключить другие договоры. Хочу отметить, что нами было принято несколько важных решений.

Во-первых, мы отменили повышение акцизов, которое означало бы в следующем году их четырехкратный рост.

Во-вторых, мы снизили сетевую плату за электричество на 50%...

– Но предварительно сетевая плата была повышена...

– Да, но все же...

Половину сетевой платы будет компенсировать государство, что отнюдь не дешевая мера.

В-третьих, мы пытаемся предпринять шаги в отношении конкретных целевых групп, которым сейчас действительно нелегко.

Малоимущим будет компенсировано 80% стоимости счетов за электричество, газ и отопление.

В трудные времена – это ощутимая поддержка, которая поможет людям свести концы с концами.

Целенаправленные шаги позволят в итоге расширить круг получателей помощи. Подчеркну, что не всем одинаково тяжело.

– Сейчас в открытую говорится о том, как нелегко придется среднему классу. По мнению Индрека Нейвельта, идет уничтожение среднего класса. Готовы ли вы это признать?

– Тяжело всем! И это повод для беспокойства.

Однако в конечном итоге мы же не можем платить за всё и всех.

Когда я читаю в СМИ о том, как тяжело живется семьям, у которых по четыре холодильника и в каждой комнате по телевизору, возможно, им стоило бы задуматься над тем, действительно ли одной семье необходимо так много техники, потребляющей электричество.

Если где-то кому-то рассказывают о какой-то мистической стране, помогающей всем, то надо понимать, что всё берется из кармана налогоплательщика. Государство, правительство должны серьезно взвешивать, на что будут использованы деньги налогоплательщика. И когда кто-то говорит в интервью, что сам ничего не планирует предпринимать, но ждет компенсации от государства, честен ли он до конца?

У нас нет бездонного кошелька – компенсировать всегда приходится за чей-то счет.