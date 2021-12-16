Кая Каллас: не всем одинаково тяжело

Кая Каллас: не всем одинаково тяжело325 000 семей получат компенсации
- Цены на электричество даже в Латвии выше, чем в Эстонии
- Компенсировать всегда приходится за чей-то счет
- У государства нет бездонного кошелька
- Не все нуждающиеся честны до конца
Премьер-министр Кая Каллас в итоговом интервью Rus.Postimees отметила, что резкий рост цен на энергоносители является серьезным поводом для беспокойства. По ее словам, она даже поднимала вопрос закупок более дешевого электричества в Белоруссии и России на встрече с премьерами Балтийских стран, однако понимания не встретила.