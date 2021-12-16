Полицейские почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей коллег

В среду у памятника в Мяо сотрудники Департамента полиции и погранохраны (PPA) и полиции безопасности (КаПо) почтили память полицейских и пограничников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

По словам генерального директора PPA Эльмара Вахера, ежегодно происходит около полусотни опасных падений на полицейских. «Вступая на службу, каждый полицейский дает присягу и клянется при необходимости отдать свою жизнь за народ и Эстонскую Республику. Слишком часто мы думаем, что это всего лишь красивые слова. В феврале прошлого года наркопреступник на автомобиле переехал задерживавших его полицейских криминального бюро. В этом году двое коллег из Тарту крайне серьезно пострадали при взрыве газа, который устроил один человек. 28 октября трагический несчастный случай унес жизнь нашего дорогого коллеги, любимого сына, брата, спутника жизни. Я выражаю мое глубокое почтение коллегам, которые, находясь на службе стране, отдали свою жизнь. Такое же глубокое соболезнование и поклон близким, которые живут с болью утраты», – сказал Вахер.

Во время церемонии министр внутренних дел Кристиан Яани подчеркнул важную роль каждого работающего на передовой человека в создании нашей с вами безопасности. «Делая свою работу, эти мужчины и женщины ежедневно рискуют своими жизнью и здоровьем. Они защищают то, что мы иногда воспринимаем как само собой разумеющееся. По большей части именно благодаря их труду мы со спокойствием отправляем своих детей в школу и ждем их домой, мы не боимся гулять ночью по городу, а в случае необходимости можем вызвать профессиональную и надежную помощь. Такие возможности и такая свобода не пришли легко или сами по себе. За это боролись реальные люди и отдали свои жизни 24 полицейских. Сегодня, 15 декабря, мы чтим память погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских. Мы будем помнить их всегда – сегодня, завтра и пока мы живы», – сказал Яани.

На прошедшей в среду вечером поминальной церемонии венок к памятнику погибшим полицейским возложили министр внутренних дел Кристиан Яани, канцлер Министерства внутренних дел Лаури Лугна, генеральный директор PPA Эльмар Вахер и генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу, речь произнесла капеллан PPA Туули Раамат. После церемонии в церкви Святого Креста в Пайде прошло богослужение, которые провели главный капеллан PPA Валдо Луст, капелланы Аго Ранд, Прийду Эллам и Туули Раамат и пробст Катрин-Хелена Мельдер.

Находящийся в деревне Мяо Ярваского уезда памятник установили в память о трагически погибших дорожных полицейских Мареке Лемминге и Арго Киви, которые 15 декабря 1994 года с коллегами Янеком Челядиновым и Вяйно Нейдо остановили для проверки документов и груза грузовик "Камаз". Грузовик перевозил украденный днем ранее в Таллинне алкоголь. Во время осмотра груза из грузовика вышел Андрей Илюхин, который открыл огонь по полицейским. Mарек Лемминг погиб на месте, Арго Киви умер по дороге в больницу, Янек Челядинов получил в перестрелке тяжелые ранения, Вяйно Нейдо единственным не пострадал.