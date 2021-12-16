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Контавейт проиграла в финале выставочного турнира во Франции

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 7) не смогла выиграть выставочный турнир Open de Caen во Франции. ФОТО: Refugio Ruiz

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 7) не смогла выиграть выставочный турнир Open de Caen во Франции.

В финале Контавейт в трех сетах уступила француженке Ализе Корне (WTA, 60) - 5:7, 7:6 (9:7), 2:6, пишет Rus.ERR.

Предыдущий турнир Open de Caen прошел в 2019 году, тогда его выиграла белоруска Александра Соснович. В 2017 и 2018 годах на турнире победу праздновала украинка Элина Свитолина.

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