Контавейт проиграла в финале выставочного турнира во Франции
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 7) не смогла выиграть выставочный турнир Open de Caen во Франции.
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 7) не смогла выиграть выставочный турнир Open de Caen во Франции.
В финале Контавейт в трех сетах уступила француженке Ализе Корне (WTA, 60) - 5:7, 7:6 (9:7), 2:6, пишет Rus.ERR.
Предыдущий турнир Open de Caen прошел в 2019 году, тогда его выиграла белоруска Александра Соснович. В 2017 и 2018 годах на турнире победу праздновала украинка Элина Свитолина.