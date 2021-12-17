Отапливать дом с помощью остаточного тепла от канализации? Нет, это не шутка!
Зеленый поворот неотвратим, считает доктор наук в области энергетики, преподаватель TalTech Игорь Крупенский.
Зеленый поворот неотвратим, считает доктор наук в области энергетики, преподаватель TalTech Игорь Крупенский.
Помимо научной и предпринимательской деятельности, с недавних пор Игорь занимается и просветительством – в прямом смысле этого слова. Название его детища - «ENERHACK» - не раскрывает смысла идеи. Но если коротко, то это кружок, в котором молодежь знакомят с основами энергетики на понятном языке и с помощью захватывающих практических опытов. Сам кружок базируется в помещении TalTech, поскольку именно в лабораториях университета и проходит обучение. К слову сказать, обучение это иногда проходит и в формате семейного дня.
- Как родилась идея ENERHACK и кто стоит у истоков?
- У истоков стою я и второй со-основатель - Виктория Калиняк, это мой партнер, человек с большим опытом ведения бизнеса и образовательных проектов в разных странах. Мы много обсуждали темы энергетики и поняли, что люди, профессионально с ней не связанные, имеют мало знаний в этой области. Тем не менее, энергетика окружает нас повсюду и очень важно иметь знания о ней в наше время. Именно так и родилась идея создать образовательный проект Enerhack.
- Какую главную задачу ставят перед собой участники проекта?
- Мелкие цели нас не сильно интересуют. Так что мы всего лишь хотим изменить мир. А если говорить более приземленно, то мы хотим, чтобы каждый человек на нашей планете знал, как попадает к нему домой горячая вода, как вырабатывается электроэнергия и какие есть выбросы в атмосферу у разных видов топлива для транспортных средств. Обладая энергетическими знаниями, люди смогут принимать осознанные и разумные решения. Эти решения человечеству придется принимать в ближайшее время, это, в свою очередь, означает, что благодаря нашим усилиям, количество таких людей на единицу площади нашего государства может стать заметно больше.
- Какие площадки вы успели освоить за это время и в чем добились заметного успеха?
- Нашим первым проектом был энергетический лагерь, который мы организовали и провели этим летом в кампусе нашего университета. Благодаря поддержке Министерства образования и науки, а также ряда энергетических компаний, занятия в этом лагере были бесплатны для участников. Мы получили более трех тысяч заявок от родителей, и смогли обучить основам энергетики полторы тысячи ребят. Самому юному участнику лагеря было семь, но были и вполне взрослые школьники – 15-16 лет. Через все наши проекты прошло около четырех тысяч детей и взрослых. Поскольку обратная связь оказалась весьма позитивной, на сегодняшний день в рамках нашего проекта действует кружок по интересам, семейные дни, курсы и блог. А с января мы запускаем энергетический предмет в школах.
- И в чем этот проект будет заключаться?
- С коллегами из TalTech мы разработали очень интересную программу для школьников с 5 по 12 класс – урок будет проходить раз в неделю, и мы будем обучать энергетики в максимально практическом виде, в том числе с помощью опытов. Мы хотим, чтобы дети использовали полученные знания в повседневной жизни – например, где в доме самые большие теплопотери (дети смогут сами замерить их с помощью тепловых камер), в какое время суток самая дешевая электроэнергия и экологичен ли электрический самокат.
- Идея зеленой энергии все больше охватывает цивилизованное человечество, но не слишком ли мы спешим?
- К сожалению, мы не спешим, а, наоборот, движемся очень медленно. Количество людей на планете растёт, и, если говорить о средних показателях, то каждый человек потребляет гигантское количество энергии. Повсеместно запускаются все новые и новые индустриальные производства. И для этого мы, в основном, используем ископаемое топливо - уголь, нефть, газ. Достаем его из недр земли, сжигаем, и это приводит к большим климатическим изменениям. Сейчас для многих уже очевидно, что отрицательное воздействие такого типа хозяйственной деятельности с каждым годом начинает приносить все больше вреда, масштаб которого немалая часть человечества пока не готова в полной мере осознать.
- Есть ли у Эстонии потенциал стоять, если не во главе этого процесса, то хотя бы быть в авангарде борьбы за зеленую энергию?
- Конечно! В области тепловой энергии мы – одни из лидеров в Европейском союзе по использованию возобновляемых источников энергии. В очень недалеком будущем Эстония пойдёт ещё дальше и многие смогут отапливать свои дома с помощью остаточного тепла от серверов и канализации. В области электроэнергии запланированы в открытом море – около островов Хийумаа и Сааремаа – огромные ветряные парки. Компактность и высокий уровень дигитализации нашей страны очень помогает нам при внедрении новых технологий, в том числе, в области энергетики.
- Вы много общались с современными тинэйджерами и наверняка пытались сравнить их с собой. В чем главное преимущество современной молодежи, на ваш взгляд?
- Молодёжь думает очень быстро, оперативно принимает решения и у нее есть хорошие бунтарские амбиции — всё это можно и нужно использовать для зелёного перехода.
- Время неумолимо идет вперед и ежедневно предлагает нам решать самые сложные задачи. Вы готовы дать достойный ответ этим вызовам?
- Да, современный мир стал очень быстрым - например, поступая ровно двадцать лет назад на факультет энергетики в Таллиннском Техническом Университете, я столкнулся с тем, что специальность инженера по энергетике была самой непопулярной - конкурс фактически отсутствовал и на бюджетное место мог попасть почти любой абитуриент. Сегодня же картина изменилась кардинально: студенты со всех континентов приезжают к нам, чтобы мы обучили их зелёной энергетике. И с этой задачей мы неплохо справляемся.
- С кем вы считаете важным наладить сотрудничество и что можете предложить своим потенциальным партнерам?
- Наш проект Enerhack находится в начале пути, и мы открыты к любому виду сотрудничества - со школами, самоуправлениями, энергетическими компаниями, инженерами, энтузиастами и фондами. На данном этапе нам очень важна любая поддержка. Со своей стороны, можем предложить самое ценное, что у нас есть – энергию и наше желание изменить мир.