Отапливать дом с помощью остаточного тепла от канализации? Нет, это не шутка!

Помимо научной и предпринимательской деятельности, с недавних пор Игорь занимается и просветительством – в прямом смысле этого слова. Название его детища - «ENERHACK» - не раскрывает смысла идеи. Но если коротко, то это кружок, в котором молодежь знакомят с основами энергетики на понятном языке и с помощью захватывающих практических опытов. Сам кружок базируется в помещении TalTech, поскольку именно в лабораториях университета и проходит обучение. К слову сказать, обучение это иногда проходит и в формате семейного дня.

- Как родилась идея ENERHACK и кто стоит у истоков?

- У истоков стою я и второй со-основатель - Виктория Калиняк, это мой партнер, человек с большим опытом ведения бизнеса и образовательных проектов в разных странах. Мы много обсуждали темы энергетики и поняли, что люди, профессионально с ней не связанные, имеют мало знаний в этой области. Тем не менее, энергетика окружает нас повсюду и очень важно иметь знания о ней в наше время. Именно так и родилась идея создать образовательный проект Enerhack.

- Какую главную задачу ставят перед собой участники проекта?

- Мелкие цели нас не сильно интересуют. Так что мы всего лишь хотим изменить мир. А если говорить более приземленно, то мы хотим, чтобы каждый человек на нашей планете знал, как попадает к нему домой горячая вода, как вырабатывается электроэнергия и какие есть выбросы в атмосферу у разных видов топлива для транспортных средств. Обладая энергетическими знаниями, люди смогут принимать осознанные и разумные решения. Эти решения человечеству придется принимать в ближайшее время, это, в свою очередь, означает, что благодаря нашим усилиям, количество таких людей на единицу площади нашего государства может стать заметно больше.

Важно разбираться в энергетике и на бытовом уровне, поэтому обучать надо с детства. ФОТО: личный архив

- Какие площадки вы успели освоить за это время и в чем добились заметного успеха?

- Нашим первым проектом был энергетический лагерь, который мы организовали и провели этим летом в кампусе нашего университета. Благодаря поддержке Министерства образования и науки, а также ряда энергетических компаний, занятия в этом лагере были бесплатны для участников. Мы получили более трех тысяч заявок от родителей, и смогли обучить основам энергетики полторы тысячи ребят. Самому юному участнику лагеря было семь, но были и вполне взрослые школьники – 15-16 лет. Через все наши проекты прошло около четырех тысяч детей и взрослых. Поскольку обратная связь оказалась весьма позитивной, на сегодняшний день в рамках нашего проекта действует кружок по интересам, семейные дни, курсы и блог. А с января мы запускаем энергетический предмет в школах.

- И в чем этот проект будет заключаться?