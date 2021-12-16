Карис: Ида-Вирумаа должен стать региональным центром притяжения как для экономики, так и для людей

«Ида-Вирумаа должен быть региональным центром притяжения как для экономики, так и для людей, а также живущей тут молодежи, которая будет возвращаться сюда окончания университета. Для этого у руководителей как государства, так и местных самоуправлений должна быть мудрость, чтобы воспользоваться возможностями, привлекая больше инвестиций в Ида-Вирумаа», - подчеркнул Карис.

Двухдневный визит в Ида-Вирумаа президент начал с встречи с мэром Нарвы Антсом Лийметсом и председателем городского собрания Катри Райк.

"Нам необходимо сделать экономику более дружелюбной к экологии, а жизненную среду - более пригодной для жизни, чтобы мы могли оставить в наследство нашим детям такой Ида-Вирумаа, в котором они могли бы жить хорошо и в котором хотели бы находиться. Ида-Вирумаа очень разнообразен с точки зрения промышленности, природы и культуры. Все это могло бы привлечь сюда еще больше людей, чтобы жить здесь", - сказал президент Карис.

В среду президент Эстонии также посетил электростанцию в Аувере, Нарвский колледж, нарвский Дом эстонского языка и завод металлических изделий Fortaco, который является одним из крупнейших работодателей Нарвы.

На встречах с учителями и молодежью в Нарвском Доме эстонского языка президент Карис говорил об изучении языка и культуре. «Я надеюсь, что все больше и больше людей, интересующихся языком и культурой, найдут дверь в Дом эстонского языка в Нарве», - сказал он.