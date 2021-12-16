Коронавирус выявлен у 647 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 390 человек не были вакцинированы, а 257 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 16 декабря в больницах находится 259 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 176 человек, из которых 147 человека (83,5%) не были вакцинированы, у 29 человек (16,5%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 23 новых историй болезни. Случаев смерти от вызванных коронавирусом осложнений за сутки выявлено не было.

За сутки ввели 6831 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 484 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 234 779 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,6%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.