Коронавирус выявлен у 647 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6600 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 647.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6600 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 647.
Среди новых заразившихся 390 человек не были вакцинированы, а 257 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 16 декабря в больницах находится 259 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 176 человек, из которых 147 человека (83,5%) не были вакцинированы, у 29 человек (16,5%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 23 новых историй болезни. Случаев смерти от вызванных коронавирусом осложнений за сутки выявлено не было.
За сутки ввели 6831 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 484 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 234 779 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,6%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).