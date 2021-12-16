Ласнамяэ отметит новый год несколькими фейерверками

«Мы хотим, чтобы жители Ласнамяэ смогли насладиться фейерверком возле дома. Поскольку у нас достаточно большой район, мы проведем два фейерверка в ставших уже традиционными местах. Благодаря этому люди смогут смотреть на салют, не выходя из квартир, или же находясь близко к дому. Так мы сможем избежать большого скопления народа и безопасно отметить праздники», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Управа района Ласнамяэ приглашает всех жителей района встретить Новый на свежем воздухе, наблюдая за красочным фейерверком. Салют начнется на двух площадках одновременно в 00:00 и будет длиться около семи минут. Как и прежде, одним из мест запуска салюта станет площадка за торговым центром «Котка», наблюдать за которым будет наиболее удобно с площади возле культурного центра «Линдакиви» и с мостов через Лаагна-теэ.

В это же время будет запущен салют в парке Тондилоо, рядом с пригорком в восточной части парка. Полюбоваться пиротехническим шоу будет удобно на всей территории парка и на площадке рядом с магазином Maxima XXX на Линнамяэ-теэ. Главный городской салют и в этом году пройдет на Рейди-теэ, его смогут увидеть из своих окон многие жители Ласнамяэ.