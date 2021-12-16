43-летний мужчина укусил своего сожителя: потребовалось вмешательство полиции
В среду, 15 декабря, в деревне Пеэтри волости Раэ в частном доме повздорили двое живущих вместе мужчин. Потребовалось вмешательство полиции.
В среду, 15 декабря, в деревне Пеэтри волости Раэ в частном доме повздорили двое живущих вместе мужчин. Потребовалось вмешательство полиции.
Как сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, конфликт произошел между проживающими вместе мужчинами 43 и 32 лет.
Выяснилось, что мужчина постарше укусил своего партнера так, что травмировал его. Полиция задержала 43-летнего мужчину, пострадавшего на скорой доставили в больницу.
Оба участника конфликта были пьяны.