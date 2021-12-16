43-летний мужчина укусил своего сожителя: потребовалось вмешательство полиции

Как сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, конфликт произошел между проживающими вместе мужчинами 43 и 32 лет.

Выяснилось, что мужчина постарше укусил своего партнера так, что травмировал его. Полиция задержала 43-летнего мужчину, пострадавшего на скорой доставили в больницу.