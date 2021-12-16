Фото ⟩ В Суурупи продается дом необычной формы
В волости Харку ждет покупателя своеобразный купольный дом, предлагает Kodu.Postimees.
В волости Харку ждет покупателя своеобразный купольный дом, предлагает Kodu.Postimees.
Этот сборный дом сделан вручную в Эстонии. Купольный дом уникален и по форме, и по содержанию, удобен для человека и практичен. Круглая форма купольного дома прекрасно гармонирует с разными ландшафтами - он отлично смотрится у моря, на лугу, в лесу, в горах, и на плоту.
Купольный дом утеплен и пригоден для круглогодичного проживания. Он состоит из треугольных элементов, которые собираются на месте, выбранном заказчиком. Круглая форма дома обеспечивает естественную циркуляцию воздуха и хороший микроклимат.
С уникальным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.