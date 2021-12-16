Фото ⟩ Дед Мороз пришел в Рийгикогу: смотрите, какие подарки получили депутаты

Второй вице-спикер Рийгикогу Мартин Хельме (EKRE) был удивлен тем, что даже у фракции «Отечество» перед заседанием не было ни одного проекта для передачи спикеру.

«Так хорошо, Юллар... Мы определенно прибавили в весе в течение года. Дед Мороз на 42 кг тяжелее, чем в прошлом году, что говорит о том, что у нас довольно хорошая жизнь», - сказал Дед Мороз депутатам.

«Мы находимся на пути к более естественной окружающей среде. Это первый шаг в зеленом повороте. Когда человек смотрит на свой счет за электричество, его лицо становится зеленым. Первый шаг сделан. Когда-нибудь мы вернемся к тому, что расходы на коммуналку опять будут близки к нулю, в том смысле, что зачем ее вообще оплачивать», - сказал Дед Мороз 54 депутатам, пришедшим на заседание.

«Говорят, что в Рийгикогу нет сплоченной совместной работы. Я не согласен с этим. Но продемонстрируем, как в Рийгикогу, независимо от того, из какой фракции депутат, бойко идет совместная работа. Часто говорят, что если у коалиции появится хорошая идея, оппозиция обязательно ей воспротивится. Давайте поработаем дружно все вместе», - сказал Дед Мороз.

Дед Мороз пригласил по одному смелому человеку из каждой фракции, при этом добавил, что он понимает, что таких смельчаков мало. К Деду Морозу подошли Март Вырклаэв, Юллар Сааремяэ, Март Хельме, Рийна Сиккут и Дмитрий Дмитриев. В итоге депутатам предложили всем вместе сложить пазл, с чем они успешно справились.

Потом некоторые депутаты прочитали стишки и получили подарки.