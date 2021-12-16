Женская сборная Эстонии по футболу осталась без главного тренера

Контракт с тренером, который действовал до конца 2022 года, был расторгнут по взаимному согласию сторон, пишет Rus.ERR .

По словам президента ЭФС Айвара Похлака, Матикайнен многое сделал для эстонского женского футбола: "Он занимался управлением женским футболом в сложный период, когда произошла определенная смена поколений, как на уровне игроков, так и на уровне тренеров. Я благодарен Матикайнену за его вклад в развитие женского футбола Эстонии в эти четыре года".