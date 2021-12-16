Женская сборная Эстонии по футболу осталась без главного тренера
Финский специалист Ярмо Матикайнен покинул пост главного тренера женской сборной Эстонии по футболу.
Финский специалист Ярмо Матикайнен покинул пост главного тренера женской сборной Эстонии по футболу.
Контракт с тренером, который действовал до конца 2022 года, был расторгнут по взаимному согласию сторон, пишет Rus.ERR.
По словам президента ЭФС Айвара Похлака, Матикайнен многое сделал для эстонского женского футбола: "Он занимался управлением женским футболом в сложный период, когда произошла определенная смена поколений, как на уровне игроков, так и на уровне тренеров. Я благодарен Матикайнену за его вклад в развитие женского футбола Эстонии в эти четыре года".
Объявить фамилию нового главного тренера ЭФС планирует в январе следующего года.