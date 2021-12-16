Prisma расширяется: в Эстонии откроется несколько новых магазинов

Открытие нового магазина – это очередной шаг на пути расширения Prisma: в этом году было открыто два магазина, а в 2022 году будет открыто еще четыре. «Мы рады выйти за пределы Таллинна, Тарту и Нарвы, чтобы сделать уникальный широкий ассортимент Prisma и выгодные цены доступными для покупателей по всей Эстонии. Наш опыт пока показывает, что появление наших магазинов становится долгожданным событием в обществе – и это обеспечивает не только самый широкий выбор продуктов питания и промышленных товаров, но и, по данным последних исследований рынка, самая выгодная потребительская корзина», – сообщил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.

Открытие Viljandi Prisma запланировано на 2023 год, это создаст 60-70 новых рабочих мест в регионе.

В Вильянди появится гипермаркет Prisma. Это будет самый большой магазин в концепции Prisma с широким выбором промышленных товаров в дополнение к товарам первой необходимости и продуктам питания. В Viljandi Prisma также запланирована зона Food Market, где будет представлен отличный выбор свежего мяса, рыбы и готовых блюд.

До открытия магазина Prisma ждет на своем сайте предложения и пожелания покупателей по ассортименту продукции. По словам Кильпия, при составлении ассортимента Prisma всегда учитывает пожелания местных жителей. В магазине также будет пекарня Fazer, где хлебобулочные изделия из эстонских зерновых культур будут изготавливаться на месте от начала до конца – от теста до выпечки.

Гипермаркет Prisma будет находиться в Вильянди по адресу: ул. Таллинна, 65. Застройщиком двухэтажного центра является Capital Mill.