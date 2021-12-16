Генсек НАТО в очередной раз предупредил РФ о серьезных последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины
Россия должна вернуться к дипломатии и уважать суверенитет Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Россия должна вернуться к дипломатии и уважать суверенитет Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы призываем Россию вернуться к дипломатии, снизить напряженность и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену ", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг.
При этом он сообщил, что Североатлантический альянс на фоне концентрации войск РФ около Украины активизировал сбор разведданных. "Мы усилили разведку, сбор разведданных", - сказал он, комментируя ситуацию близ границы РФ с Украиной.
Генсек НАТО вновь заявил, что решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься только самой Украиной и 30 членами Североатлантического альянса.
"Поддержка НАТО Украины - не угроза для России. Украина имеет право выбирать собственные меры по обеспечению безопасности, это фундаментальный принцип европейской безопасности. Решение о присоединении Украины к НАТО будет принято только Украиной и 30 союзниками по НАТО", - сказал Столтенберг, добавив, что альянс не пойдет на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь.
"Агрессором является Россия. Россия применила военную силу против Украины, незаконно аннексировав часть Украины - Крым - в 2014 году, и продолжает дестабилизировать восточную Украину. Сейчас мы видим значительное, сильное наращивание военного потенциала и вокруг Украины войсками, вооруженными подразделениями, боевыми танками, большим количеством передового оборудования, что абсолютно неоправданно и подрывает безопасность Украины и безопасность Европы", - подчеркнул генсек НАТО.
"Так что это Россия должна изменить поведение, Россия должна изменить курс", - заявил Столтенберг.
"Мы не пойдем на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь, мы не пойдем на компромисс относительно права НАТО защищать и оборонять всех союзников по НАТО и компромисс относительно того, что НАТО имеет партнерство с Украиной, которое важно для Украины как суверенной нации. И НАТО, как альянса 30 демократий, который имеет право тесно сотрудничать с близким партерном, как Украина. Наше сотрудничество с Украиной оборонное, это вовсе не угроза для России", - заверил генсек Альянса.